Koeman bejubelt één man na zege Oranje op Turkije: 'Waren er maar meer bij ons met zo'n groot hart'

Het Nederlands elftal wist zaterdagavond na een veel betere tweede dan eerste helft af te reken met Turkije (2-1). Denzel Dumfries speelde een absolute hoofdrol door onnodig de hoekschop weg te geven waar de openingstreffer van Samet Akaydin uit viel. De rechtsback vocht zich terug in het duel en stond naast zijn gegeven assist ook defensief zijn mannetje. Bondscoach Ronald Koeman looft Dumfries.

Koeman zag dat Oranje al vroeg op voorsprong had kunnen komen via Memphis Depay, die na amper een minuut spelen over schoot. Na die goede fase verloor Oranje de grip op de wedstrijd. "Wij bleven hetzelfde spelen. Dan moet je juist eromheen gaan spelen. We werden slordig."

"Toen gingen zij iets voelen en dat moet je ze niet geven, want daar gaan ze op een heel goede manier mee om. Zij voelen dat ook en dan valt de goal. Een afgeslagen corner... Ik dacht: wat doet Denzel?"

Dumfries had niet in de gaten dat een Turkse pass door Nathan Aké van richting werd veranderd, waardoor Dumfries de bal liet lopen. Uit de daaropvolgende hoekschop kopte Akaydin Turkije op voorsprong. "Volgens mij was het een corner en hij liet hem lopen", blikt Koeman terug op het moment met Dumfries.

"Waarom houd je hem niet in? Achterin houden we vervolgens geen lijn waardoor het geen buitenspel is, maar daar zijn zij ook heel goed in", is de keuzeheer lovend over Turkije, dat na rust capituleerde door treffers van Stefan de Vrij en een eigen goal van Mert Müldür.

In de slotfase kwam Turkije nog meermaals dicht bij de gelijkmaker. Oranje hield echter stand, mede door Dumfries. "Als we nog meer spelers hadden met zo'n groot hart als Denzel, dan hadden we het nog beter kunnen doen", is Koeman lyrisch.

NOS-presentator Jeroen Stekelenburg haalt aan dat er meer spelers waren met een leeuwenhart, zoals Micky van de Ven en Wout Weghorst. Beide invallers kwamen uitstekend voor de dag. "Ja, er waren er meer", is Koeman het eens met de stelling van Stekelenburg. "Ik denk ook dat dit de overwinning is op basis van kwaliteit."

"Wij werden sterker en zij konden er niet meer uitkomen. We komen achter en winnen de pot aan het einde met een beetje geluk. We krijgen weleens kritiek dat we niet thuisgeven, maar dat hebben we vandaag wel gedaan."

"Al met al staan we in de halve finale op een EK en dat is best iets om trots op te zijn", gaat Koeman verder. "Natuurlijk neem ik mee dat we nog niet de beste ploegen hebben gehad, dus ik begrijp dat men vindt dat het logisch is. Maar zo logisch is het niet."

"Je ziet alle uitslagen die er zijn geweest. Wij gaan verder en dat is een groot compliment naar de spelers. De missie is niet af, maar halve finale is meer dan goed. Maar als je in de halve finale staat wil je in de finale komen. En die wil je dan winnen."

