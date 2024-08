KNVB ziet zich genoodzaakt om wedstrijden Ajax en FC Twente uit te stellen

De KNVB heeft besloten om twee Eredivisie-duels uit speelronde 3 uit te stellen. Zowel Ajax - Fortuna Sittard als FC Twente - sc Heerenveen zal niet in augustus, maar in de tweede helft van september worden afgewerkt.

Het uitstellen van de wedstrijden van Ajax en FC Twente heeft uiteraard alles te maken met de Europese verplichtingen van beide clubs. Ajax en FC Twente strijden momenteel om een groepsfaseticket voor respectievelijk de Europa League en Champions League.

Ajax - Fortuna Sittard stond oorspronkelijk gepland voor zondag 25 augustus. Gelijktijdig, ook om 17:00 uur, stond de ontmoeting tussen FC Twente en sc Heerenveen op het programma.

Ajax gaat de komende weken in de derde voorronde van de Europa League proberen af te rekenen met Panathinaikos. Ongeacht of de Amsterdammers daarin slagen, moeten zij op 22 en 29 augustus sowieso aan de bak. Als er verloren wordt in de Conference League, als er gewonnen wordt in de Europa League.

FC Twente neemt het dinsdagavond en volgende week in de voorronde van de Champions League op tegen Red Bull Salzburg. Als de Tukkers afrekenen met de Oostenrijkers, spelen zij op 20/21 en 27/28 augustus de play-offs voor een plekje in het hoofdtoernooi van het miljardenbal.

In tegenstelling tot Ajax is FC Twente al zeker van een plek in de groepsfase van de Europa League. Het is dus nog onzeker of FC Twente überhaupt Europees in actie zal komen rondom de derde speelronde van de Eredivisie, maar de KNVB neemt geen risico en heeft de wedstrijd tegen Heerenveen uitgesteld.

"De speeldata worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk eind augustus bekendgemaakt", laat de KNVB weten in een bericht op de website.