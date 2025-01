KNVB wil 'nieuwe fase' in en neemt na het EK afscheid van bondscoach Andries Jonker

Andries Jonker vertrekt na het EK van deze zomer in Zwitserland als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, zo maakt de KNVB bekend via de officiële kanalen. Het contract van de 62-jarige trainer loopt af en wordt niet verlengd.

De KNVB wil ‘een nieuwe fase’ in, zo valt er te lezen op de website. “We willen onze waardering en dank uitspreken voor de inzet van Andries Jonker gedurende de afgelopen periode”, laat directeur topvoetbal Nigel de Jong optekenen.

“Hij heeft een topsportomgeving gecreëerd, waarin nieuwe speelsters internationaal een kans hebben gekregen. Een periode waarin het spel over de laatste 2,5 jaar is verbeterd. We hopen dat we met het EK een mooie en succesvolle afsluiting kunnen realiseren. We hebben daar alle vertrouwen in.”

Het EK van deze zomer zal het laatste kunstje zijn van Jonker als bondscoach. Nederland neemt het in de groepsfase op tegen Engeland, waar Sarina Wiegman de scepter zwaait, Frankrijk en Wales. Het toernooi wordt tussen 2 en 27 juli afgewerkt in Zwitserland.

Jonker stond sinds de zomer van 2022 aan het roer bij de Oranje Leeuwinnen. De geboren Amsterdammer volgde Mark Parsons op, die na tegenvallende resultaten voortijdig moest vertrekken.

Onder de nieuwe bondscoach schopten de Oranjevrouwen het op het WK van 2023 tot de kwartfinale. Nederland wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van vorig jaar in Frankrijk.

Jonker stond in het verleden als hoofdtrainer aan het roer bij onder meer VfL Wolfsburg en Telstar. Ook was hij actief als assistent-trainer van Louis van Gaal bij zowel FC Barcelona als Bayern München.