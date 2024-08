KNVB sloot deal met bedrijf dat onderdeel was van georganiseerde misdaad

De KNVB heeft in 2022 een schimmige sponsordeal gesloten met een bedrijf dat onderdeel is van de georganiseerde misdaad in China, zo schrijft het NRC. De overeenkomst werd in januari van dit jaar beëindigd.

Aanleiding voor het beëindigen van de overeenkomst was een eerder onderzoek van NRC naar dubieuze sponsordeals van Ajax en PSV met Aziatische bedrijven.

Een andere reden voor het verbreken van de samenwerking was dat de Nederlandse voetbalbond geen contact meer kreeg met de sponsor. Ook waren er betalingsachterstanden. "De deal tussen de KNVB en het Aziatische gokbedrijf is omgeven door schimmigheid", schetst het dagblad.

De overeenkomst tussen de KNVB en BOB Sports gold voor twee jaar, met de optie op een extra jaar. De bond geeft te kennen dat het voor het sluiten van de deal 'due diligence' heeft gedaan en dat dit onderzoek geen aanleiding gaf om niet met de partij in zee te gaan.

"Ook omdat deze partij al samenwerkte met gerenommeerde voetbalorganisaties als de Welshe voetbalbond, Borussia Dortmund, Napoli en Olympique Lyon."

De KNVB liet voor de Aziatische markt een speciale website bouwen met daarop prominent de naam en het logo van het omstreden gokbedrijf. De site heeft slechts korte tijd online gestaan en is inmiddels uit de lucht.

De KNVB zegt niet te kunnen achterhalen wie de site heeft gemaakt en waarom. Een woordvoerder laat weten dat de bond zijn onderzoek heeft aangescherpt. "Om nog beter voorbereid te zijn op potentiële risico’s die internationale samenwerkingen met zich meebrengen."

Als gevolg van de verscherpte onderzoeken besloot de bond onlangs niet in zee te gaan met een internationale partner.