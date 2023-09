KNVB reageert op besluit om Klassieker uit te spelen en op woede van Volendam

Maandag, 25 september 2023 om 19:06 • Noel Korteweg

Jan Bluyssen, de manager competitiezaken van de KNVB, heeft maandagmiddag tekst en uitleg gegeven over het besluit van de voetbalbond om het restant van De Klassieker woensdagmiddag uit te spelen. Ajax is het daar niet mee eens en overweegt juridische stappen, terwijl Feyenoord liever had gezien dat de tussenstand (0-3 na 55 minuten) ook de eindstand was. “We vinden dat de competitie op het veld uitgespeeld moet worden”, aldus Bluyssen over het besluit van de KNVB.

Serdar Gözübüyük moest De Klassieker zondagmiddag tot drie keer toe stilleggen wegens ongeregeldheden op de tribune. Nadat er voor de tweede keer vuurwerk op het veld werd gegooid, kon de scheidsrechter niet anders dan de wedstrijd staken. De KNVB boog zich maandag over hoe het nu verder moet en besloot dat het duel aanstaande woensdagmiddag wordt uitgespeeld zonder publiek. “Beide clubs hebben bij ons aangegeven dat ze de wedstrijd uit willen spelen”, begint Bluyssen in gesprek met ESPN.

“Die wens hebben we ingewilligd. Ajax heeft aangegeven dat ze de wedstrijd liever later wilden uitspelen. Wij hebben, op basis van gelijke voorwaarden, besloten om die wens niet in te willigen en aankomende woensdag te spelen.” De Amsterdammers overwegen juridische stappen jegens de KNVB om te voorkomen dat De Klassieker aanstaande woensdag wordt uitgespeeld. Bluyssen legt uit waarom de KNVB tot dit besluit is gekomen. “We vinden dat de competitie op het veld uitgespeeld moet worden. Dat is voor ons de belangrijkste reden geweest om te zeggen: ‘Ja, we blijven de wedstrijden gewoon uitspelen.’ Het kan namelijk niet zo zijn dat supporters invloed gaan hebben op de uitkomst van een wedstrijd.”

Ook FC Volendam is niet blij met het besluit van de KNVB, aangezien de Palingboeren eigenlijk woensdagavond tegen Ajax zouden spelen in de Johan Cruijff ArenA. “We weten dat we FC Volendam met dit besluit in een lastig parket duwen”, reageert Bluyssen daarop. “Dat hebben we in het verleden ook al weleens moeten doen. Dat is voor ons ook geen pretje om te doen. We hebben alle begrip voor de onvrede van FC Volendam, we vinden dat zelf ook echt ontzettend vervelend. We hebben de afweging gemaakt om deze wedstrijd (De Klassieker, red.) sneller uit te spelen, zodat de gelijke omstandigheden ‘meer gelijk’ zijn. Dat is wat we besloten hebben.” Voor de KNVB is het besluit definitief. “We spelen woensdagmiddag om 14:00 uur. Het is aan de clubs om te kijken wat ze daarmee willen doen.”