KNVB maakt scheidsrechter voor topper tussen PSV en Feyenoord bekend

Serdar Gözübüyük heeft zondag de leiding over de topper in de Eredivisie tussen PSV en Feyenoord, zo maakt de KNVB maandagavond bekend.

PSV en Feyenoord nemen het zondagmiddag om 14:30 tegen elkaar op. Gözübüyük mag de laatste Eredivisie-topper van 2024 fluiten.

De 39-jarige arbiter uit Haarlem krijgt in Eindhoven ondersteuning van assistent-scheidsrechters Erwin Zeinstra en Patrick Inia. Rob Dieperink is de vierde official van dienst.

Vanuit het ARAG Replay Center in Zeist is Pol van Boekel de VAR, geassisteerd door Stefan de Groot.

Toparbiter Danny Makkelie lijkt een vrij weekend te hebben. Afgelopen weekend floot hij Feyenoord al tijdens de 5-2 thuiszege op Heracles Almelo.

Joey Kooij krijgt zaterdagavond de leiding over AZ - FC Twente. Allard Lindhout moet de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Ajax in goede banen leiden.

Bas Nijhuis fluit de wedstrijd tussen volksclubs Go Ahead Eagles en NAC Breda. De twee meest besproken scheidsrechters van de afgelopen speelronde, Sander van der Eijk en Edwin van de Graaf, zijn komend weekend niet op het veld actief.