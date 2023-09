KNVB maakt de scheidsrechter van De Klassieker van zondag bekend

Maandag, 18 september 2023 om 18:34 • Noel Korteweg

Serdar Gözübüyük is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor De Klassieker van zondagmiddag. De 37-jarige arbiter uit Haarlem wordt in de Johan Cruijff ArenA ondersteund door assistent-scheidsrechters Erwin Zeinstra en Johan Balder. Jeroen Manschot fungeert als vierde official, terwijl videoscheidsrechter Pol van Boekel wordt geassisteerd door Patrick Inia.

Gözübüyük floot vorig seizoen De Klassieker in De Kuip (1-1) in het kader van de Eredivisie. Dat was pas de tweede editie van de wedstrijd tussen rivalen Feyenoord en Ajax voor de arbiter in zijn carrière. Gözübüyük floot zijn eerste Klassieker in het seizoen 2019/20 in de Johan Cruijff ArenA (4-0). In de vier edities die volgden was Danny Makkelie drie keer de eindverantwoordelijke. Dennis Higler moest de andere Klassieker in goede banen leiden.

Gözübüyük had dit seizoen tot dusver de leiding over vier wedstrijden: drie in de Eredivisie en één in de voorronde van de Champions League. De Haarlemmer was halverwege augustus de arbiter bij Sparta Praag - FC Kopenhagen, terwijl hij ook als eindverantwoordelijke op het veld stond bij PSV - FC Utrecht (2-0), FC Twente - PEC Zwolle (3-1) en Sparta Rotterdam - NEC (1-1). Gözübüyük trok in die vier wedstrijden 21 gele kaarten en wees twee keer naar de strafschopstip. De leidsman leidde in zijn carrière tot dusver de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV in 2016/17 én 2018/19 en floot de bekerfinale tussen Willem II en Ajax (0-4) in datzelfde seizoen.

Europese wedstrijden voor Joey Kooij en Allard Lindhout

Joey Kooij en Allard Lindhout mogen zich deze week opmaken voor Europese wedstrijden. Eerstgenoemde heeft woensdag namelijk de leiding over het Conference League-duel tussen LOSC Lille en NK Olimpija Ljubljana. Lindhout moet een dag later de Europa League-wedstrijd tussen Olympiacos en SC Freiburg in goede banen leiden.