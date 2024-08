KNVB houdt dit seizoen vast aan dezelfde regels als voorwerp op het veld komt

De KNVB houdt ook dit seizoen vast aan de regels omtrent het wel of niet stilleggen van een wedstrijd in het betaald voetbal. Dat meldde de Nederlandse voetbalbond tijdens een mediadag, waar het Algemeen Dagblad bij aanwezig was.

De huidige regels zijn bekend: komt er een voorwerp op het veld, dan legt de scheidsrechter de wedstrijd stil. Als er na de hervatting van het duel wederom iets op het veld belandt, dan wordt de wedstrijd definitief gestaakt.

Als een speler of arbiter door een voorwerp uit het publiek wordt geraakt, dan legt de scheidsrechter het spel ook stil. De wedstrijd kan worden hervat wanneer de persoon die het voorwerp gooide direct is opgepakt en de desbetreffende speler of arbiter geen letsel heeft.

Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, legt uit waarom de voetbalbond doorgaat met de huidige aanpak. “Spelers konden op een gegeven moment geen hoekschop meer nemen omdat ze met voorwerpen bekogeld werden.”

“Dat is nu allemaal weg door de strengere regels. Het zou daarom gek zijn om te zeggen: ‘Het is weer klaar’”, maakt het AD op uit de mond van Bluyssen.

De KNVB voerde de strengere regels in nadat Davy Klaassen een voorwerp op zijn hoofd kreeg tijdens Feyenoord – Ajax in april 2023. Sindsdien is het aantal incidenten in het Nederlandse betaald voetbal afgenomen, al ging het vorig seizoen hier en daar nog weleens mis.

