Knullig eigen doelpunt Verschueren wordt Sparta niet fataal tegen RKC

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond niet weten af te rekenen met degradatiekandidaat RKC Waalwijk. Na een op en neer golvend duel deelden beide clubs de punten: 1-1. Arno Verschueren opende onbedoeld de score door zijn eigen doelman te passeren, alvorens Joshua Kitolano vanaf elf meter de stand gelijk trok. Godfried Roemeratoe haalde het einde van de wedstrijd niet: de middenvelder werd met rood van het veld gestuurd.

RKC begon in het Mandemakers Stadion in een andere formatie dan in het met 4-1 verloren duel met Ajax van vorige week. Waar tegen de Amsterdammers werd gekozen voor vijf verdedigers, stelde Henk Fraser tegen Sparta weer slechts vier man op in de achterste linie. Dat betekende dat Julian Lelieveld weer op de bank begon. Chris Lokesa was op het middenveld zijn vervanger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Jeroen Rijsdijk voerde vier wijzigingen door ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-2). Bart Vriends keerde terug van een blessure en vormde een centraal duo met Mike Eerdhuijzen. Zij vervingen Rick Meissen en Tijs Velthuis. Verder startten Django Warmerdam en Metinho in plaats van Jonathan de Guzman en Tobias Lauritsen.

RKC en Sparta waren vanaf het begin van de wedstrijd aan elkaar gewaagd en beide ploegen kwamen tot kansen. Al in de tweede minuut kreeg Charles-Andreas Brym een levensgrote mogelijkheid, maar de Canadees zag zijn inzet op de paal belanden.

Waar de beginfase vooral voor Sparta was, leek RKC in het tweede deel van de eerste helft sterker te worden. Zo werd Lokesa gevaarlijk uit de omschakeling, maar hij faalde de bal tussen de palen te plaatsen. Uiteindelijk gingen de ploegen met een 0-0 tussenstand rusten.

Na de theepauze sloeg RKC al snel toe, al dan niet met wat geluk. Een corner vanaf de linkerkant leek tot niets te leiden, maar Mats Seuntjens bracht de bal opnieuw in. Zijn voorzet werd door Verschueren onbedoeld achter Nick Olij gekopt: 1-0.

Na de openingstreffer gingen de Spartanen op zoek naar een gelijkmaker en die zou er uiteindelijk ook komen. Dat deden ze wel tegen tien man, aangezien Roemeratoe in de 75ste minuut de rode kaart ontving vanwege een harde overtreding op Djevencio van der Kust.

Enkele minuten later zou Sparta langszij komen. De Rotterdammers kregen een strafschop van scheidsrechter Stefan de Groot vanwege een overtreding in het zestienmetergebied op Camiel Neghli. Kitolano benutte de buitenkans: 1-1.

Met een man minder kon RKC niet veel meer dan tegenhouden en het was dus ook vooral Sparta dat richting het einde van de wedstrijd gevaarlijk werd. Een doelpunt werd er niet meer gemaakt, waardoor RKC en Sparta beiden een punt konden bijschrijven.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties