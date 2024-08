Kluivert hoopt nog altijd op terugkeer bij Ajax: ‘Tuurlijk, dat is toch prachtig’

Justin Kluivert staat ervoor open om ooit terug te keren bij Ajax, zo laat de 25-jarige aanvaller weten in gesprek met DAY1. Kluivert doorliep de gehele jeugdopleiding in Amsterdam, maar vertrok na slechts 56 optredens in de hoofdmacht van Ajax.

“Tuurlijk, dat is toch prachtig”, reageert Kluivert op de vraag of hij ooit nog zou willen terugkeren bij Ajax. Hij ziet zichzelf nog altijd als supporter van de club waar hij is opgegroeid. “Als mensen aan mij vragen welke club ik support, zou ik altijd Ajax zeggen.”

Kluivert brak in het seizoen 2016/17 door in de hoofdmacht van Ajax en zou in 56 officiële wedstrijden uiteindelijk 13 keer scoren, waarna hij voor 17,25 miljoen euro vertrok naar AS Roma. Inmiddels heeft Kluivert op 25-jarige leeftijd al in alle grote Europese competities gespeeld. Nu zit hij aardig op zijn plek in de Premier League, bij Bournemouth.

“ Ik speelde al bij Ajax sinds ik zeven of acht jaar was", vervolgt Kluivert. “Hoe mooi is het dat je dat kan zeggen. Ik ben ook hier opgegroeid in de stad, dus wat is er mooier dan dat. Ajax was echt een roze wolk: je bent de beste, je komt in het eerste en alles is mooi.”

De overstap naar AS Roma kwam vroeg, maar Kluivert heeft geen spijt van die stap, al was het wel een moeilijke periode voor hem. “In één keer ga je naar het buitenland en vroeg iedereen zich opeens af of ik er wel klaar voor was. Er kwam een enorme druk op mij”, verklaart de buitenspeler.

Premier League AFC Bournemouth BOU 2024-08-25T13:00:00.000Z 15:00 Newcastle United NEW

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-29T18:00:00.000Z 20:00 Jagiellonia Bialystok BIA

“Ik weet ook niet of ik alsnog bij Ajax zou blijven als ik het over mocht doen. Echt niet. Wat ik wil zeggen, is dat ik mijn eigen weg moet vinden in deze carrière. En dat doe ik ook. Ik weet waar ik toe in staat ben en ik geloof er nog steeds heilig in dat ik de absolute top kan bereiken”, aldus Kluivert.

In mei dit jaar deed Kluivert al een open sollicitatie bij Ronald Koeman in aanloop naar het Europees Kampioenschap. “Het zou voor mij een enorme eer zijn als ik er weer bij mag komen. Ik ben in elk geval ready als hij me nodig heeft. Doordat ik hard werk, diepgang, snelheid en een actie heb, kunnen trainers meerdere kanten op met me. Ik denk niet dat Oranje daarvan overloopt”, verklaarde hij destijds.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!