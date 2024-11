‘Klopp drong intern aan op deze voormalig Ajax-speler als opvolger van Salah’

Ruim twee jaar geleden leek een vertrek van Mohamed Salah aanstaande bij Liverpool. De onderhandelingen met de zaakwaarnemer van de Egyptenaar liepen niet voorspoedig en dus zag de club zich genoodzaakt een lijstje op te stellen met potentiële opvolgers. Jürgen Klopp schoof vervolgens een Ajax-speler naar voren.

Salah leek in 2022 Liverpool achter zich te gaan laten. De Egyptenaar wist met the Reds alles te winnen wat er te winnen valt en leek op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zaakwaarnemer Ramy Abbas voerde de onderhandelingen met Liverpool en zette hoog in.

De club van onder anderen Virgil van Dijk vreesde daardoor voor een vertrek van de sterspeler. Volgens The Times besloot Liverpool daarom een schaduwlijst op te stellen om zich voor te bereiden op een vertrek van Salah.

Een van de belangrijkste kandidaten op die lijst was Antony. Toenmalig manager Klopp was onder de indruk geraakt van de Braziliaan bij Ajax.

Tot over een overgang naar Anfield kwam het echter niet voor Antony. Salah besloot uiteindelijk zijn contract met drie seizoenen te verlengen. De Braziliaanse rechtsbuiten maakte uiteindelijk dezelfde zomer nog de overstap naar Manchester United voor 95 miljoen euro.

Het huwelijk van United en Antony is vooralsnog geen succes. In 87 wedstrijden voor the Red Devils was hij betrokken bij 17 doelpunten. Wellicht dat de komst van Rúben Amorim voor een tweede kans voor de 24-jarige Braziliaan kan zorgen.

De toekomst van Salah bij Liverpool is ondertussen opnieuw onzeker. Het contract van de Egyptenaar loopt komende zomer af. De rechtsbuiten zou in de belangstelling staan van Saudische-clubs.