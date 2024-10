KKD-koploper Helmond Sport herstelt zich mede dankzij heerlijke volley van achterstand

Helmond Sport heeft opnieuw uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper had het lastig tegen MVV Maastricht, maar wist wel met 1-2 te winnen in Limburg. Ilano Silva Timas opende de score met een fraaie knal, waarna Helmond de schade repareerde via Tobias Pachonik en Dario Sits. Helmond heeft nu drie punten meer dan naaste achtervolger FC Den Bosch.

Na een fraai overstapje van spits Sits kreeg Helmond de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd. Theo Golliard schoof de bal vanaf randje zestien net naast.

Ondanks het overwicht van de ploeg van trainer Kevin Hofland kwam MVV op voorsprong. Timas kreeg de bal in zijn voeten gespeeld van een meter of twintig van het doel, draaide open en liet Helmond-goalie Wouter van der Steen kansloos met een knal in de bovenhoek: 1-0.

Twee minuten na de openingstreffer maakte Helmond alweer gelijk. Een hoekschop werd niet goed verwerkt door MVV-doelman Romain Mathys, waardoor Pachonik optimaal kon profiteren. De Duitser, die zijn eerste maakte voor Helmond, schoot met een prachtige volley raak: 1-1.

Na rust kwam met name MVV dicht bij de voorsprong. Zo kreeg Timas een uitgelezen kans om zijn tweede van de avond te maken. Oog in oog met Van der Steen overwon de doelman van Helmond. Smeets loste daarnaast twee pegels, die over gingen.

De enige ploeg die in de tweede helft tot scoren zou komen, was Helmond. Een hoekschop belandde min of meer per toeval tot bij Sits, die na een eerste aanname met zijn borst keihard raak schoot in de bovenhoek: 1-2.