Kijkers halen massaal uit naar Virgil van Dijk na ‘grootste blunder uit carrière’ tijdens Liverpool - Everton

Virgil van Dijk is woensdagavond aan een grote blunder ontsnapt. Beter gezegd: de verdediger van Liverpool maakte de blunder wel, maar Everton-aanvaller Beto strafte het niet af. Op social media zijn de kijkers keihard voor de Nederlander, die volgens velen zijn slechtste wedstrijd ooit speelt in het shirt van Liverpool.

In de 32ste speelminuut kwam een dieptebal richting Van Dijk, die probeerde op te ruimen maar volledig mistastte. Everton-spits Beto ging er met de bal vandoor en kon de 0-1 op het scorebord zetten, maar hij trof de paal.

Ondanks de misser van Beto halen kijkers van de wedstrijd tussen de ploeg van manager Arne Slot en Everton keihard uit naar Van Dijk.

“Van Dijk zit in een nachtmerrie. Die mispeer is de grootste blunder die ik hem heb zien maken in zijn carrière”, zo schrijft iemand op X. “Hall of shame voor Van Dijk”, schrijft een ander. “Van Dijk zou de rest van het jaar uitgelachen worden als Beto die had gemaakt”, merkt een andere gebruiker op.