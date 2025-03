Kiest deze speler van Ajax voor Indonesië? 'Ik sluit niets uit voor de toekomst'

Tristan Gooijer zegt niet direct ‘nee’ tegen een interlandcarrière namens Indonesië. Dat zegt de twintigjarige contractspeler van Ajax, die momenteel op huurbasis voor PEC Zwolle speelt, in gesprek met Voetbal International.

Veel Nederlanders met Indonesische roots kiezen tegenwoordig voor het land van bondscoach Patrick Kluivert. De in Blaricum geboren Gooijer, die zijn jeugdinterlands namens Nederland speelde, kan de volgende zijn.

De van een zware knieblessure herstellende Gooijer volgt het Indonesische elftal met grote belangstelling. “Ik heb veel respect voor hoe voetbal in Indonesië beleefd wordt en ik zie de groei die de nationale ploeg doormaakt.”

“Op dit moment focus ik me op mijn herstel en prestaties bij Ajax, maar ik sluit niets uit voor de toekomst”, aldus Gooijer, die zijn contract in de Johan Cruijff ArenA deze week met drie seizoenen verlengde.

Het is nog maar de vraag of Gooijer nog in actie komt bij PEC. “Mijn herstel verloopt volgens plan. Ik neem de tijd om volledig wedstrijdfit terug te komen en volg daarin het medische traject.”

Komende zomer keert Gooijer terug bij Ajax. Daar gaat hij zich niet focussen op de rechtsbackpositie. “Kroes heeft aangegeven dat hij mij meer als centrale verdediger ziet. Zo zie ik mezelf ook, als ik eerlijk ben. Uiteindelijk hangt het af van de selectie en de visie van de trainer, maar ik voel me op mijn gemak in het centrum.”

Gooijer speelde tot dusver dertien officiële wedstrijden in de Amsterdamse hoofdmacht. Namens Jong Ajax kwam de rechtsbenige verdediger 50 keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie.