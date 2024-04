Kieft snapt niets van transfer Oranje-international: ‘Toch de grootste waanzin?’

Wim Kieft begrijpt niet waarom Ryan Gravenberch in de zomer van 2023 voor een transfer naar Liverpool koos. De analist wijdde maandag zijn wekelijkse column in De Telegraaf al aan de overgang van de Oranje-international en zet in de podcast KieftJansenEgmondGijp andermaal zijn vraagtekens bij deze transfer.

The Reds namen Gravenberch afgelopen zomer voor 40 miljoen euro over van Bayern München. Sindsdien speelde de elfvoudig international 1.634 speelminuten in het shirt van Liverpool, verdeeld over 34 officiële optredens. Daarin was Gravenberch goed voor 3 doelpunten en 2 assists.

Gravenberch tekende een contract tot medio 2028 op Anfield, maar is er door de moordende concurrentie op het middenveld dus nog niet in geslaagd om onder Jürgen Klopp tot onbetwiste basisspeler uit te groeien.

"Dat is toch de grootste waanzin die er is?!”, begint Kieft over Gravenberch. “Je gaat naar Bayern München, bent een talent, maar speelt niet in het Nederlands elftal. Hij was heel grillig bij Ajax, maar ging toch naar Bayern. Prima, die trainer (Julian Nagelsmann, red.) heeft natuurlijk gezegd dat hij het in Gravenberch zag zitten. Dat heeft hij tegen elke speler gezegd, maar bij Bayern is hij niet geslaagd. En dan denkt hij dat hij wel kan slagen bij Liverpool?”

“Ik begrijp wel dat Gravenberch veel geld kan verdienen bij Bayern München en Liverpool”, vervolgt Kieft. “Dat hoef je me allemaal niet uit te leggen dat hij daarvoor zwicht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Teun Koopmeiners... Die is nooit gezien als zo’n groot talent als Gravenberch, maar hij gaat gewoon naar Atalanta, een subtopper in Italië, en maakt daar lekker zijn minuten. Zo kan het dus ook.”

Het zorgt voor de nodige frustratie bij de analist dat Gravenberch dit seizoen wegkwijnt op de bank bij Liverpool. “Die vijf topclubs in Engeland hebben denk ik veertig of vijftig contractspelers. Als je dan nagaat hoeveel goede voetballers nooit aan spelen toekomen en allemaal met hetzelfde kutverhaal zijn gehaald als Gravenberch.”

René van der Gijp kan het vanuit Liverpool echter wel begrijpen dat ze de Oranje-international hebben ingelijfd. “Een trainer heeft het liefst vijf spelers voor één positie, want als er dan vier aan de diarree zitten heeft hij er altijd nog eentje om op te stellen. Het is ook zo’n onzin allemaal. Als zaakwaarnemer moet je het nooit zo serieus nemen wat een trainer over een speler zegt, want die is namelijk maar met één ding bezig: het krijgen van een zo sterk mogelijke selectie.”

