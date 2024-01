Kieft schrikt van Nijhuis: ‘Ik zag Bas liggen. Toen dacht ik al: dit gaat fout’

Wim Kieft is geschrokken van het optreden van arbiter Bas Nijhuis, zo laat hij weten in het programma Veronica Offside. Afgelopen weekend was de leidsman de verantwoordelijke videoscheidsrechter bij het duel tussen RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam (1-1) en greep hij niet in na een ogenschijnlijk eenvoudig gegeven penalty. Kieft denkt dat fluiten al jaren niet meer het belangrijkste vak is voor Nijhuis.

Afgelopen zaterdag kende arbiter Alex Bos bij een 1-0 stand geen strafschop toe aan Sparta na een vermeende overtreding van Reuven Niemeijer. VAR Nijhuis riep Bos echter naar het scherm, waarna de bal alsnog op de stip kwam te liggen. Joshua Kitolano benutte de buitenkans en schoot zijn ploeg naar 1-1. Volledig onterecht, oordeelde onder meer een boze RKC-doelman Etienne Vaessen al en nu geeft ook Kieft aan totaal verrast te zijn.

“Hij staat er bekend om dat hij als scheidsrechter niet fluit, en hij heeft zelfs het record in handen dat hij in 45 minuten niet op zijn fluit blaast. Nu was hij VAR. Echt een belachelijke beslissing”, vertelt Kieft maandagavond.

“Kijk, het hoogtepunt was dat ik met Bas Nijhuis een keer op pad moest om wat bij te verdienen. Dat was drie of vier jaar geleden. Na afloop willen mensen met je op de foto. Toen zag ik Bas tussen twee vrouwen liggen. De grote Bas Nijhuis.”

“Vanaf dat moment had ik wel echt het idee dat het de verkeerde kant op zou gaan. Hij gaat er nu zelf in geloven, dacht ik toen. Fluiten doet hij er tegenwoordig maar gewoon bij. Hij heeft filmpjes op Instagram, hij zingt, hij is radioman. Dat fluiten doet hij voor erbij”, aldus de analyticus.

Ook amateurscheidsrechter Danny Koevermans, eveneens aanwezig in het programma, begrijpt werkelijk niets van het besluit van Nijhuis. “Belachelijke beslissing. Absoluut.”

“Ik snap er helemaal niets van. Net als Wim Kieft zegt: hij laat alles doorspelen. Ik snap niet wat er gebeurd is in zijn hoofd. Deze wedstrijd ging er wel iets mis bij hem”, besluit Koevermans.

