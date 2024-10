In de podcast KJEG van deze week gaat het andermaal over de doelpuntendroogte van Brian Brobbey bij Ajax. De aanvaller lijkt nog steeds het vertrouwen te hebben van trainer Francesco Farioli, maar het kan maar zo zijn dat de Italiaanse coach op termijn voor concurrent Wout Weghorst kiest in de punt van de aanval.

''Het is toch opvallend hoeveel krediet hij krijgt? Dat was in jouw tijd toch ook niet zo?'', wil auteur Michel van Egmond weten van Kieft. ''Nee, maar hij kan wel wat natuurlijk'', ziet de oud-aanvaller nog steeds potentie in de dit seizoen moeilijk scorende Brobbey.

''En of die Akpom en Weghorst nou zoveel beter zijn... Die zijn helemaal niet beter. Brobbey is wel wat completer, denk ik. Maar ik ben onderhand de laatste die hem de hand boven het hoofd houdt'', voegt Kieft daaraan toe, terwijl hij en zijn tafelgenoten in de lach schieten.

''Maar ik kan me wel een beetje voorstellen hoe hij zich voelt'', gaat de analist verder op serieuze toon. ''Je voelt je ongelukkig, je voelt je klein. Je bent bang om te missen, weet je.'' René van der Gijp haakt direct in op de analyse van Kieft. ''Heb je dan het idee dat je uitgelachen wordt? In de groep zelf ook, of niet? Of is die groep ook wel van 'kom op?'''

''Als je tien, vijftien jaar geleden van de eigen jeugd kwam, dan ging dat altijd voor. En dan dachten ze ook: Daar moeten we een beetje rekening mee houden. We halen er dan niet een goede bij. Want dit is onze jongen en ons product. Maar dat is natuurlijk allang niet meer zo'', geeft Kieft het verschil aan met de manier van werken van heden ten dage.

''En aan de andere kant zit je ook niet bij de amateurs'', aldus Kieft over de veelbesproken Brobbey, die tot dusver pas éénmaal scoorde dit seizoen, en nog wel in de voorronde van de Europa League. In de Eredivisie werd het net nog niet door hem gevonden.

Farioli heeft zijn opstelling voor De Klassieker tegen Feyenoord van woensdag nog niet prijsgegeven. Desondanks viel uit de persconferentie van dinsdag op te maken dat Brobbey aan de aftrap verschijnt van de kraker in De Kuip.