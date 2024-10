Kieft: 'Lukt dat niet, dan is de FA het lachertje van de wereld met aanstelling Tuchel'

Wim Kieft heeft grote twijfels over de aanstelling van Thomas Tuchel als bondscoach van Engeland, zo laat hij weten in zijn column in De Telegraaf. Volgens de analist is de komst van de Duitser een teken dat de trainersopleiding en de eigen voetbalidentiteit in Engeland ondermaats is.

Tuchel werd afgelopen woensdag officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Engeland. De voormalig trainer van onder andere Bayern München is de opvolger van Gareth Southgate. Het feit dat een Duitser voortaan aan het roer staat bij het Engelse elftal heeft tot veel kritiek geleid.

Kieft sluit zich aan bij de critici. Hij schrijft: “Een grote voetbalnatie als Engeland, de bakermat van het voetbal met z’n eigen cultuur kan zelf heus een bondscoach leveren. De keus van de Engelse voetbalbond FA is een regelrechte aanklacht tegen de eigen trainersopleiding, het niveau ervan en de eigen voetbalidentiteit. Je zet jezelf als voetbalbond te kijk.”

Volgens de EK-winnaar van 1988 zijn de Duitse trainers in trek. De analist komt met een verklaring. “Het lijkt een gevolg van de WK-winst in 2014 met bondscoach Joachim Löw. In Nederland hebben we het meegemaakt toen op het WK 2006 in Duitsland vier Nederlandse bondscoaches aanwezig waren met Marco van Basten, Guus Hiddink, Dick Advocaat en Leo Beenhakker”, aldus Kieft.

De druk bij het Engelse nationale elftal is al jaren torenhoog. Aanvoerder Harry Kane liet zich daar tijdens het afgelopen EK nog over uit en gaf aan dat het ten koste ging van het spel van de internationals.

Kieft voorspelt dat de druk alleen maar zal toenemen. “Tuchel wacht een hell of a job want de messen zijn geslepen in de Engelse media en kijk er niet raar van op als ontevreden spelers gaan muiten of hun lijntjes naar de tabloids gebruiken om Tuchel zwart te maken.”

Tuchel liet woensdag weten dat het doel het winnen van het WK van 2026 zal zijn. “Lukt dat niet, dan is de FA het lachertje van de wereld als het zo al niet wordt beoordeeld met de aanstelling van Tuchel”, stelt de voormalig spits.