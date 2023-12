Kieft: ‘Hij begon al in zichzelf te geloven, maar nu slaat hij echt totaal door’

Maandag, 4 december 2023 om 21:11 • Jeroen van Poppel

Wim Kieft vindt dat Bas Nijhuis 'totaal doorslaat' in zijn manier van fluiten. De analist van Veronica Offside heeft zich verbaasd over het nationale record dat Nijhuis zaterdag vestigde door bij RKC Waalwijk - Excelsior (2-2) pas na 47 minuten en 52 tellen te fluiten (de aftrap uitgezonderd).

Nooit eerder kwam het voor in het Nederlands betaald voetbal dat een scheidsrechter een hele helft nul keer floot voor een overtreding. "Pittige eerste helft", grapte Nijhuis zelf op social media bij een statistiek van de wedstrijd RKC - Excelsior.

Het record van Nijhuis wordt maandag besproken bij Veronica Offside. "Dat Bas Nijhuis gewoon in 45 minuten niet één keer heeft gefloten... Ik vond al dat hij er iets te veel in begon te geloven, maar nu slaat hij echt helemaal door", aldus Kieft.

Michiel Kramer speelde als spits van RKC mee in de 'recordwedstrijd' van Nijhuis. "Aan beide kanten had hij kunnen fluiten, maar hij liet alles gewoon passeren in de eerste helft", zegt de 35-jarige aanvaller in de talkshow.

"Ik vind dat wel lekker, een scheidsrechter die gewoon laat voetballen", reageert Wesley Sneijder aan tafel. "Maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. En ik heb inmiddels toch al behoorlijk wat wedstrijdjes gespeeld."

RKC stond lange tijd op een 2-0 voorsprong, maar het werd door late doelpunten van Excelsior toch nog 2-2. "We geven die wedstrijd uit handen, maar dat lag niet aan de scheidsrechter", aldus Kramer.

"Al scoorde Excelsior wel uit een aanval waar een handsbal in zat. Dat was volgens mij gewoon een handsbal aan de zijlijn, maar Nijhuis liet het gaan", besluit Kramer.