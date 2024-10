Kieft heeft mogelijke verklaring voor vroege wissel Brobbey bij Ajax-FC Groningen

Wim Kieft buigt zich in de podcast KJEG van deze week over de spitsen van Ajax. De analist heeft Brian Brobbey hoog zitten, maar weet ook dat Wout Weghorst zijn concurrent in de nek hijgt en alles zal doen om een basisplaats te veroveren.

''Brobbey is een talentvolle spits. En die kan echt wel goed voetballen. En dat deed hij ook bij het Nederlands elftal'', ziet Kieft in de jonge Ajacied nog steeds een aanvaller met veel potentie.

''Alleen, als jij je doelpunten niet gaat maken, en je ziet dat die ander (Weghorst, red.) dat wél doet... En je wordt na 51 minuten (het was eigenlijk de 59ste minuut, red.) gewisseld, dat gaat toch knagen'', verwijst Kieft naar het thuisduel met FC Groningen van zondag, waarin Brobbey kort na rust het veld moest ruimen.

''Misschien zit je niet lekker in de wedstrijd. Anders word je niet na 51 minuten gewisseld. Dat is een raar moment. En je stond ook nog met 1-0 voor, uiteindelijk. Dus dan zal Brobbey wéér niet fit zijn, denk ik.'', probeert Kieft een verklaring te vinden voor de vroege wissel.

''Kijk, nu hebben ze het geluk dat iedereen naar het Nederlands elftal gaat. Ze zijn nu twee weken weg. Maar goed, die Wout gaat gewoon door met trainen'', weet de oud-aanvaller hoe bezeten Weghorst, die ontbreekt in de Oranes-selectie, is van het vak van profvoetballer.

Tafelgenoot Michel van Egmond merkt op dat er ongetwijfeld een moment komt dat Weghorst bij trainer Francesco Farioli gaat aankloppen voor een basisplaats in de voorhoede van Ajax.

''En dit gaat ook ten koste van je zelfvertrouwen. Maar ja, dit is wel de grotemannenwereld. Het is niet FC Abcoude en we laten iedereen wel een beetje spelen. En na afloop nemen we een biertje'', voegt Kieft toe.