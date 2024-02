Kieft: ‘Er is er naast Brian Brobbey nog maar één speler die Ajax geld oplevert’

Wim Kieft is behoorlijk gecharmeerd van de kwaliteiten van Kristian Hlynsson. De analyticus laat in de podcast KieftJansenEgmondGijp weten veel potentie in de aanvallende middenvelder van Ajax te zien en hij noemt de IJslander ‘de enige speler naast Brian Brobbey die Ajax geld op kan leveren’.

In de podcast blikt Kieft terug op afgelopen weekend, waarin Ajax met 2-0 onderuit ging op bezoek bij AZ. De analist ziet logischerwijs een groot gebrek aan kwaliteit in de selectie en stelt dat er maar twee spelers zijn in de selectie van John van ‘t Schip die Ajax geld kunnen opleveren.

“Kijk, je hebt nu maar één speler die Ajax geld op kan brengen, en dat is Brobbey. Want mogelijk gaat hij het ook nog goed doen op het EK. Oh ja, dan heb je misschien ook nog die diepste middenvelder: Hlynsson.”

“Die kleine IJslander is wel een aardig spelertje.” Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Hlynsson momenteel een waarde van circa vijf miljoen euro; Brobbey is volgens de database op dit moment vijftien miljoen euro waard.

“Maar als je naar de rest kijkt... Ik heb naar die eerste goal van AZ zitten kijken, en als je dan ziet hoe Sutalo bijvoorbeeld terugloopt! Dat kan toch niet?!”, vraagt Kieft zich hardop af.

René van der Gijp, eveneens aan tafel in het huis van spelersmakelaar Rob Jansen, kan zich volledig vinden in de woorden van zijn collega en hij uit daarnaast kritiek op Borna Sosa.

“Bij alle clubs waar ik gespeeld heb, had je altijd een back met gif in zijn flikker. Daar staat een back voor. Maar Sosa heeft helemaal geen gif. Die loopt erbij alsof hij op een zaterdagavond op zijn gemakje even... het is geen gezicht!”

