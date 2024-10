Kian Fitz-Jim en Thom van Bergen debuteren in definitieve selectie Jong Oranje

Kian Fitz-Jim en Thom van Bergen debuteren in de definitieve selectie van Jong Oranje. Het tweetal wordt door bondscoach Michael Reiziger beloond voor hun goede seizoenstart bij respectievelijk Ajax en FC Groningen. Na negen overwinningen uit negen EK-kwalificatiewedstrijden gaat Jong Oranje de komende weken op jacht naar tien uit tien.

De ploeg van Reiziger oefent op donderdag 10 oktober om 20.00 uur in Almelo tegen Jong Mexico. Het laatste kwalificatieduel staat op maandag 14 oktober op het programma, wanneer de Nederlandse beloften het in Nijmegen om 18.45 uur opnemen tegen de leeftijdsgenoten van Zweden.

De selectie kent met Fitz-Jim en Van Bergen twee debutaten. Eerstgenoemde (21) heeft Francesco Farioli overtuigd en kan doorgaans rekenen op een basisplaats bij Ajax. Fitz-Jim ontbrak net als Wout Weghorst, Jordan Henderson en Bertrand Traoré donderdagavond op bezoek bij Slavia Praag (1-1) wegens een blessure. De rechtspoot is dus wel fit genoeg om minuten te gaan maken bij Jong Oranje.

Van Bergen mag zich dus ook gaan melden in Zeist. De twintigjarige middenvelder van Groningen kende vorig seizoen een uitstekende campagne met 9 doelpunten en 7 assists in 41 wedstrijden namens de Trots van het Noorden. Van Bergen was deze campagne tot dusver betrokken bij één goal en één assist in zeven optredens.

Verder heeft Reiziger de gebruikelijke namen opgeroepen. Ian Maatsen mag zich maandag gaan melden bij het grote Oranje, waar hij een maand geleden nog genoegen moest nemen met een plekje bij Jong Oranje. De Nederlandse traditionele top drie wordt vertegenwoordigd door Youri Baas, Fitz-Jim, Devyne Rensch, Kenneth Taylor, Antoni Milambo, Gjivai Zechiël en Ryan Flamingo.

Volledige selectie Jong Oranje:

Keepers: Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Robin Roefs (NEC), Calvin Raatsie (Excelsior).

Verdedigers: Youri Baas (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Max Bruns (FC Twente), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv), Rav van den Berg (Middlesbrough), Ryan Flamingo (PSV), Neraysho Kasanwirjo (Rangers).

Middenvelders: Kian Fitz-Jim (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Antoni Milambo (Feyenoord), Gjivai Zechiël (Feyenoord), Ezechiel Banzuzi (OH Leuven), Youri Regeer (FC Twente).

Aanvallers: Ruben van Bommel (AZ), Thom van Bergen (FC Groningen), Noah Ohio (FC Utrecht), Myron van Brederode (Fortuna Düsseldorf), Ibrahim Cissoko (Plymouth Argyle), Emanuel Emegha (RC Strasbourg), Million Manhoef (Stoke City).