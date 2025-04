Kevin De Bruyne publiceert statement en hakt knoop door over zijn toekomst bij Manchester City

Kevin De Bruyne gaat Manchester City definitief verlaten in de zomer, dat nieuws brengt hij zelf vrijdagmiddag groots naar buiten. De Belg beschikt over een aflopend contract in Engeland en is vanaf juni transfervrij op te pikken.

“Laat ik maar met de deur in huis vallen, dit zijn mijn laatste maanden als speler van Manchester City”, begint De Bruyne zijn verhaal. “Dit zijn geen makkelijke momenten, maar ze zijn helaas onvermijdelijk als voetballer.”

“Jullie verdienen het om dit nieuws als eerst van mij te vernemen”, gaat de Belg verder. “Voetbal heeft mij hier gebracht. Toen ik hier kwam wist ik niet dat deze periode zoveel invloed zou gaan hebben op mijn leven.”

“De fans hebben mij altijd alles gegeven. Ik heb altijd alles teruggegeven en samen hebben we alles gewonnen”, vervolgt de aanvallend ingestelde middenvelder van the Citizens.

“Manchester zal voor altijd in onze harten gesloten blijven. Dit is mijn thuis. Ik wil iedereen bedanken voor de afgelopen tien jaar. Laten we er een paar mooie laatste maanden van maken”, besluit De Bruyne het bericht.

De Bruyne kwam in 2015 voor liefst 76 miljoen euro naar Engeland, waar hij uitgroeide tot een van de beste spelers ter wereld. Onder manager Pep Guardiola won hij de Champions League en zes keer de Premier League.

Waar De Bruyne na de zomer te bewonderen is, is nog de vraag. Volgens geruchten is De Bruyne dol op San Diego in de Verenigde Staten en heeft hij al contact gehad met de directeur van die club.