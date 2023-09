Kersverse vader Joey Veerman vernoemt baby naar Oranje-ploeggenoot

Joey Veerman is in de nacht van donderdag op vrijdag vader geworden van zoontje Frenkie, zo laat de moeder van Veerman trots weten op Instagram. Voor Veerman werd het een avond en nacht om niet snel te vergeten. In het gewonnen EK-kwalificatieduel met Griekenland speelde hij als invaller zijn tweede interland voor het Nederlands elftal.

Veerman werd onlangs met een uitverkiezing voor Oranje door bondscoach Ronald Koeman beloond voor een ijzersterke seizoenstart met PSV. De middenvelder begon het kwalificatieduel met Griekenland in zijn eigen Philips Stadion donderdagavond vanaf de bank, maar kwam in de 77ste minuut bij een 3-0 voorsprong als invaller binnen de lijnen voor Frenkie de Jong.

Direct na de wedstrijd werd hij door de teammanager van het veld geroepen met de mededeling dat hij meteen in Eindhoven naar het ziekenhuis moest, omdat zijn vriendin Chantalle op het punt van bevallen stond, zo schrijft De Telegraaf. In de nacht van donderdag op vrijdag werd vervolgens zoontje Frenkie geboren.

Moeder Chantalle en zoon Frenkie maken het goed. Veerman laat de training van Oranje van vrijdag na een gebroken nacht aan zich voorbij gaan. De verwachting is dat hij zich zaterdag weer bij de selectie van Koeman voegt om af te reizen naar Dublin. Zondagavond staat er daar voor Nederland een EK-kwalificatieduel met Ierland op het programma.