Kersverse Feyenoorder niet blij met FIFA-ratings: ‘Ik ben sneller dan Igor Paixão'

Dávid Hancko is de beste speler van Feyenoord, zo oordelen de makers van EA Sports FC 25. De 26-jarige verdediger heeft een rating van 81 gekregen in de kersverse editie van het spel dat vrijdag uitkomt. Middels een video-item op social media en YouTube reageren spelers van de Rotterdamse club op hun gloednieuwe rating.

De nuchtere Hancko voelt zich vereerd door zijn nieuwe rating. Samen met PSV’ers Jerdy Schouten, Joey Veerman en Luuk de Jong wordt hij gezien als de beste spelers van de Eredivisie. “Dat is heel erg leuk. Ik boek in ieder geval elk jaar vooruitgang. Ik vind wel dat mijn rating wat betreft schieten beter kan, maar misschien weten ze het niet.”

Aanvoerder Quinten Timber en spits Santiago Gimenez (79) volgen Hancko op gepaste afstand. De Mexicaan heeft veel vertrouwen in zichzelf. “Ik blijf mezelf altijd verbeteren. Volgend jaar ben ik beter, dan ben ik 83. Je zult het zien.'”

Wat betreft snelheid zijn de spelers het niet met elkaar eens. Volgens EAFC is Igor Paixão (snelheid 85) de snelste speler van Feyenoord, maar de Braziliaan geeft de eer aan een teamgenoot. “Jeyland Mitchell is de snelste.” De kersverse verdediger van Feyenoord heeft wat betreft snelheid een rating van 78.

Zomeraanwinst Julián Carranza heeft op de kersverse editie van het spel een snelheidsrating van 71. De Argentijn kan zich daar niet in vinden, zo laat hij lachend blijken. “Ik ben sneller dan Igor. Ik ren 34 kilometer per uur. Ze moeten mijn snelheid aanpassen, het is niet goed.” Gimenez zegt in gesprek met zijn Zuid-Amerikaanse teamgenoten dat hij sneller is dan Carranza én Paixão

Middenvelder Hwang In-beom komt pas na de eerste update in het spel als speler van Feyenoord. “Ik moet perfect presteren om een gouden kaart te krijgen.” Vermoedelijk krijgt Hwang een rating van 75. Hugo Bueno, die het moet doen met een zilveren kaart, had dat liever ook gezien. “Ik hou niet van deze kleur. Ik moet goud hebben, maar we komen er wel.”

Alle ratings van Feyenoord

Keepers: Justin Bijlow (77), Timon Wellenreuther (76).

Verdedigers: Dávid Hancko (81), Gernot Trauner (78), Quilindschy Hartman (77), Bart Nieuwkoop (75), Jordan Lotomba (75), Gijs Smal (74), Thomas Beelen (73), Hugo Bueno (72), Jeyland Mitchell (66), Facundo González (65), Givairo Read (62).

Middenvelders: Quinten Timber (79), Calvin Stengs (77), Ramiz Zerrouki (75), Antoni Milambo (66), Gjivaj Zechiël (64).

Aanvallers: Santiago Gimenez (79), Igor Paixão (77), Luka Ivanusec (76), Ayase Ueda (74), Julián Carranza (73), Anis Hadj Moussa (67), Ibrahim Osman (66).