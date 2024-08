Kenny Tete reageert ‘veelzeggend’ als de naam van PSV valt tijdens interview

De analisten van Viaplay denken dat de entourage van Kenny Tete heeft gesproken met PSV. De 28-jarige verdediger van Fulham verscheen na de verloren wedstrijd tegen Manchester United (1-0) voor de camera’s van de betaalde streamingsdienst.

Aan het einde van het interview wordt Tete gevraagd naar de geruchten over een eventuele transfer naar PSV. Op de vraag of hij gesprekken heeft gevoerd met de regerend landskampioen reageert de rechtsback opvallend. “Nee, nee, nee”, aldus Tete, die een grote glimlach niet kan verhullen. “Ik zit hier goed, ik zit hier goed.”

Als Tete de vraag krijgt of hij het zeker weet, zegt de Amsterdammer volmondig ‘ja’. In de studio van Viaplay concluderen de aanwezigen dat de big smile op het gezicht van Tete ‘veelzeggend’ is. “Die grijns op zijn gezicht... Ik ben wel benieuwd”, aldus voormalig international Ron Vlaar.

Ook zaakwaarnemer Simon Cziommer zag een ‘bijzonder vrolijke’ Tete in de mixed zone van Old Trafford. “Hij speelde vanavond een goede wedstrijd. Waarschijnlijk heeft niet hij, maar mensen in zijn omgeving contact gehad met PSV. Dat zal wel zo zijn. De vraag is nu hoe dat te realiseren valt.”

“Ron weet ook dat er een heel groot verschil is tussen de salarissen in de Premier League en de salarissen in de Eredivisie”, aldus Cziommer, die heeft genoten van de Nederlandse vleugelverdediger. “Zoals Tete vandaag speelde bij Fulham is hij gewoon een onomstreden basisspeler.”

PSV lijkt op korte termijn afscheid te nemen van Jordan Teze, die hevig wordt gelinkt aan een transfer naar AS Monaco. Diverse gerenommeerde Nederlandse voetbalmedia gaven de afgelopen weken aan dat Tete in beeld is als zijn vervanger. In Londen ligt de voormalig Ajacied nog tot medio 2025 vast.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Tete op zo’n 15 miljoen euro, waardoor PSV de portemonnee zal moeten trekken om hem naar het Philips Stadion te halen. Tete speelt sinds 2020 voor Fulham. Destijds werd hij voor 3,2 miljoen euro naar de Premier League gehaald.