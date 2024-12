Kenneth Taylor zocht in lastige periode hulp bij andere verguisde ex-Ajacied: 'Hij begreep mij'

Kenneth Taylor heeft een heel bewogen kalenderjaar achter de rug. De middenvelder van Ajax stond tijdelijk laatste met zijn geliefde club, verloor daar even zijn basisplek en werd massaal uitgefloten door het eigen publiek. Inmiddels is hij een van de sterkhouders van het huidige Amsterdamse elftal.

Dat Taylor zich heeft teruggeknokt in de basiself van Ajax en bovendien tot zelfs een van de belangrijkste spelers is gaan behoren, is absoluut prijzenswaardig te noemen. De 22-jarige Alkmaarder schopte dit seizoen al acht ballen tegen de touwen, terwijl hij zeven keer verantwoordelijk was voor de eindpass.

Afgelopen weken verkeert de Ajacied in bloedvorm en ook tegen Sparta, afgelopen zondag, was hij een van de allerbesten. Na zijn gescoorde penalty zag hij vanaf de reservebank toe hoe Bertrand Traoré de eindstand op 0-2 bepaalde.

Bovendien leverde Taylor al twee keer in één wedstrijd twee assists, bij de duels met FC Twente (2-2) en NEC Nijmegen (1-2). Hij zal een maand of negen geleden niet gedacht hebben dat zijn leven er nu zo rooskleurig uit zou zien.

In gesprek met ESPN blikt de tweebenige middenvelder vlak voor de feestdagen terug op zijn roerige jaar. Met een verbeten gezicht spreekt hij desgevraagd nog een keer over het begin van dit jaar, toen hij in het thuisduel met NEC bij zijn wissel massaal werd uitgefloten door de eigen fans.

"Als je wordt uitgefloten, dan is dat het kutste dat er is", zegt hij tegen de betaalzender. Hij zat vol met emoties. "Er ging veel door me heen, maar ik sloot mij ervan af omdat ik vooral wilde presteren met het team."

Hij had het moeilijk en zocht hulp en troost bij vrienden en bij familie. Maar ook Daley Blind bleek een groot steunpunt. De 34-jarige verdediger kent ook een wisselvallige relatie met de Ajax-fans en wist als ervaringsdeskundige precies wat Taylor meemaakte.

"Hij heeft het zelf ook meegemaakt, dus hij wist wat ik voelde", zegt de middenvelder daarover. "We begrepen elkaar goed. Hij gaf me tips en adviezen. Wat? Dat is iets tussen ons, maar ik was er wel heel blij mee."

Het is een leerzaam jaar geweest voor Taylor. "Het is een sport met heel veel emotie en mensen reageren daar ook zo op", erkent hij. "Als je er drie inschiet, dan ben je de held. Maar speel je volgende wedstrijd slecht, dan ben je niks."

Dat gegeven breekt hem nog wel eens op, geeft hij eerlijk toe. "Dat opportunisme stoort mij wel. De emotie neemt heel veel de overhand. Als ik een supporter was, dan was ik waarschijnlijk precies hetzelfde geweest. Ik kan het mensen ook niet kwalijk nemen, maar ik moet wel sterk genoeg zijn om mij er niet in mee te laten slepen."