Kenneth Perez ziet 'nét geen achtste wereldwonder' op het veld bij AZ - Ajax

Kenneth Perez en Kees Kwakman zijn lovend over Mexx Meerdink. De spits van AZ scoorde in het gewonnen bekerduel met Ajax (2-0) en hij maakte vooral indruk met de wijze waarop hij afrondde. Voor de camera van ESPN komen de analytici superlatieven tekort.

AZ plaatste zich dinsdagavond ten koste van Ajax voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. In Alkmaar was de ploeg van trainer Maarten Martens met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers dankzij doelpunten van Wouter Goes en Meerdink.

Goes noteerde uit een kopbal de openingstreffer, waarna invaller Meerdink in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de eindstand op het scorebord zette. De spits rondde op subtiele wijze af na een fraaie pass van Zico Buurmeester.

Het optreden - en met name de voetbeweging die een tweede doelpunt opleverde - leidden tot veel positieve woorden van Perez en Kwakman over Meerdink. Afgelopen weekend scoorde de spits van AZ ook al in de topper tegen PSV.

“Het eerste kwartier raakte Meerdink echt geen bal”, zo begint Kwakman lachend. “Ajax maakte de ruimtes bij zijn doelpunt ook veel te groot achterin, want Meerdink mocht die bal gewoon op zijn borst aannemen. Maar zijn goal is echt fantastisch. Hij maakt hem met heel veel vernuft af. Heerlijk.”

Perez sluit zich aan bij zijn collega. “Hij heeft heel veel en het is een zeer talentvolle spits. Het is nog net geen achtste wereldwonder, maar hij is erg talentvol. Hij is fysiek sterk, hij is technisch, hij kan hoog springen en Mexx kan heel goed afronden.”

“Het moet blijken hoe ver zijn talenten reiken buiten de grenzen”, zo concludeert Perez. Meerdink kwam in 15 Eredivisie-duels tot 5 doelpunten en hij had gemiddeld 63 minuten nodig om te scoren.