Kenneth Perez ziet ‘lakse’ speler tijdens Ajax - PSV: ‘Zo ongelofelijk zwak’

Kenneth Perez is niet te spreken over het optreden van Jordan Teze bij de tegengoal die PSV zaterdag incasseerde tegen Ajax, zo vertelt de analist bij Dit was het Weekend van ESPN. Steven Berghuis opende de score namens de Amsterdammers, maar Teze had dit volgens Perez kunnen voorkomen.

Ajax en PSV namen het zaterdagavond tegen elkaar op. Na een gelijkopgaande wedstrijd stond er een 1-1 eindstand op het bord. Berghuis tekende dus voor de openingstreffer, alvorens Luuk de Jong nog in de eerste helft de gelijkmaker en tevens de eindstand op het scorebord zette.

De goal van Berghuis had volgens Perez voorkomen kunnen worden. De rechtsbuiten scoorde op aangeven van Brian Brobbey, die even daarvoor de diepte werd ingestoken door debutant Jordan Henderson. Bij die lange bal liet Teze na snel om te schakelen en ook bij het verdedigen van de Ajax-spits kon de rechtsback meer doen, zo is de mening van Perez.

"Hij stopt gewoon (met lopen, red.) en ruikt helemaal geen gevaar hier", begint de Deen. "Doordat hij er zo laks mee omgaat, ontstaat er ruimte en kan hij (Brobbey, red.) meegaan. Ik vind het echt zo ongelofelijk zwak van een verdediger die toch het gevaar moet ruiken en zijn ploeggenoot moet helpen."

Brobbey werd verdedigd door André Ramalho, maar volgens Perez had Teze de Braziliaan van rugdekking moeten voorzien. "Je gaat niet denken van: Nou, het loopt wel los, ik kan wel weer gaan aanvallen."

Kees Kwakman doet ook een duit in het zakje en komt met een opmerkelijke constatering. "Volgens mij werd Teze ingehaald door Luuk de Jong."

"Geen besef van het gevaar, ik vind dat bijzonder", gaat Perez verder. De Deen denkt dat men een te positief beeld heeft van de verdediger van PSV. "Dat is de perceptie: doordat het team goed draait, lijkt iedere speler veel beter. Teze is nu een veel betere speler, denken we, omdat PSV gewoon negentien (achttien, red.) wedstrijden heeft gewonnen."

