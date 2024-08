Kenneth Perez zeer verbaasd: 'Waarom duwt die steward hem?!'

Kenneth Perez heeft zich verbaasd over een actie van een steward bij NAC Breda - FC Utrecht (1-2). Nadat FC Utrecht dankzij een zeer late dubbelslag van Noah Ohio won, vierde het de aanvaller het feestje met de meegereisde supporters. Een aanwezige steward duwde Ohio op dat moment en daar snapt Perez niets van, zo laat hij weten bij Dit was het Weekend op ESPN.

Bij beide treffers provoceerde Ohio het thuispubliek. Na zijn eerste goal door zijn vinger voor zijn mond te houden, na zijn tweede in iets mindere mate door het fanatieke NAC-publiek aan te staren.

Ohio en zijn juichende teamgenoten werden na de 1-2 bedolven onder de bierbekers. “We willen dat voetbal emotie is, toch?”, opent Vink over de manier van juichen van Ohio. “We willen dat voetbal emotie is. Het is niet dat hij rare bewegingen maakt of zijn middelvinger opsteekt. Hij staat daar gewoon, van: ‘Hé, ik heb gescoord.’”

Eredivisie FC Utrecht UTR 2024-09-01T10:15:00.000Z 12:15 FC Twente TWE

Op beelden is te zien dat Ohio juicht richting het uitvak nadat de zege is binnengesleept. Een aanwezige steward probeert de spits tegen te houden door een hand op zijn buik te plaatsen. Dat haalt niets uit, want Ohio springt en juicht, net als zijn teamgenoten, enkele seconden later met het uitvak. De steward deelt Ohio vervolgens een forse duw naar achteren uit.

“Waarom duwt die steward hem?!”, vraagt Perez zich hardop af. Hij staat voor zijn eigen publiek, dat vind ik oké.” Presentator Jan Joost van Gangelen vindt het ‘zeer oké’. “Sterker nog: dat moet normaal zijn. Ik vind bij die andere kant…”, vertelt Van Gangelen terwijl hij zijn vinger voor zijn mond houdt, zoals Ohio na zijn eerste treffer.

Perez vindt dat de actie van Ohio moet kunnen. “Er gebeurt wel iets met je als je scoort, waardoor je eigenlijk een klein beetje van de wereld bent. Maar dít snap ik niet, dit is na de wedstrijd”, gaat Perez verder over de duw van de steward.

Van Gangelen denkt dat de steward de rust wilde bewaren. “Welke rust? Hij staat voor zijn eigen fans. Het is natuurlijk mode om allerlei dingen te doen. Hij weet niet wat hij doet”, doelt hij op de vinger voor de mond van Ohio. “Dit is niet bedacht. Maar die bedachte dingen…”, aldus Perez.