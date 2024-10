Kenneth Perez: 'Waar kijk ik naar? Ik zie niet wat hij toevoegt aan het Nederlands elftal'

Kenneth Perez is allerminst overtuigd van het spel van Xavi Simons in het Nederlands elftal, zo laat de Deen blijken bij Voetbalpraat van ESPN. Perez erkent dat de buitenspeler annex aanvallende middenvelder het goed doet bij RB Leipzig, maar in Oranje valt het de analist zeer tegen.

Op bezoek in Duitsland had Simons een basisplek. De voormalig PSV'er startte als rechtsbuiten en werd halverwege verhuisd naar de 10-positie, waarna Donyell Malen op de rechterflank kwam te spelen.

Simons wist op beide posities weinig bij elkaar te voetballen. Pas een klein kwartier voor het einde van de wedstrijd deed hij voor het eerst een doelpoging, waarmee de lat werd geraakt.

"Je hebt gewoon te veel spelers bij Oranje die niet hetzelfde niveau als bij hun club", constateert Perez na afloop van Duitsland - Nederland (1-0). "Ik blijf misschien Simons maar naar voren halen, maar het is toch echt..."

"Ik weet niet waar ik naar zit te kijken", is de EPSN-analyticus keihard voor Simons. "Het is een zeer talentvolle speler, dat hebben we gezien, maar ik weet niet wat hij toevoegt aan dit Nederlands elftal."

"Corners en vrije trappen lukken voor geen meter, die moet hij echt niet meer nemen", hoopt Perez dat Ronald Koeman een andere standaardsituatiespecialist aanwijst. "Al ging dat vandaag iets beter dan in de vorige wedstrijd (vrijdag tegen Hongarije (1-1), red.)."

"Als ik dan zie hoe Donyell Malen invalt... Daar zit veel spritzigheid in. Daar zit doelgerichtheid in, een vlammend schot", breekt de oud-prof een lans voor de aanvaller van Borussia Dortmund.

"Malen heeft spritzigheid, hij heeft diepte, hij heeft snelheid. En wat doet Simons? Die loopt naar binnen. Je moet kijken wie je beste rechtsbuiten is, en dat is op dit moment Donyell Malen", besluit Perez.