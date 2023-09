Kenneth Perez: ‘Vind jij hem een leider? Totaal niet. Eerder Frenkie de Jong'

Maandag, 11 september 2023 om 20:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:01

Kenneth Perez ziet Virgil van Dijk niet als onbetwiste leider van het Nederlands elftal. De centrumverdediger heeft volgens de analyticus zijn strepen verdiend in ‘twee goede jaren’ bij Liverpool, waardoor hij nog altijd de aanvoerdersband draagt. Perez is van mening dat Frenkie de Jong veel meer een leider is dan Van Dijk.

“Ik vind Virgil van Dijk helemaal niet de onbetwiste leider bij Nederland”, zo steekt Perez van wal wanneer de leiderschapskwaliteiten van Van Dijk ter sprake komen in het programma Voetbalpraat van ESPN. “Ik vind Frenkie de Jong veel meer een leider. Niet alleen aan de bal, maar ook hoe hij zich presenteert. Hij is niet de enige leider, want het blijft een team. Maar ik vind daarom Virgil van Dijk ook geen onbetwiste leider.”

“Ik vind Virgil van Dijk helemaal niet op een leider lijken. Hij is natuurlijk wel groot en sterk, maar ik vind hem niet...”, vervolgt Perez, die onderbroken wordt door presentator Vincent Schildkamp: “Van Dijk is toch ook welbespraakt en hij duidt wedstrijden in het algemeen goed na afloop?” Perez snapt het standpunt van zijn collega niet. “Vind je dat? Ik vind dat echt totaal niet. Het is bij hem heel obligaat en right down the middle.”

“Er hoeft ook echt geen smaak aan de interviews van Van Dijk te zitten. Hij hoeft geen geweldige interviews te geven. Frenkie de Jong geeft toch veel betere en leukere interviews? Ik vind Virgil een gemaakte leider”, besluit Perez. “Hij is alleen de leider omdat hij twee jaar lang verschrikkelijk goed is geweest.”