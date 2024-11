Kenneth Perez tempert ambitie van Ajax-speler: 'In Engeland kom je er zo niet aan te pas'

Kenneth Perez vindt dat Brian Brobbey nog een flinke stap moet zetten om aan te kunnen haken bij de Europese top. De analyticus maakt in het programma Dit was het Weekend van ESPN duidelijk dat de spits van Ajax met name in de afwisseling nog veel beter kan.

Ajax boekte zondagavond een comfortabele zege in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van trainer Francesco Farioli een maat te groot voor PEC Zwolle: 2-0. Voor rust maakte Brian Brobbey zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen, waarna Josip Sutalo in de tweede helft de eindstand op het scorebord zette.

In de 27ste speelminuut kwam Ajax vrij onverwachts op voorsprong. Na een fase zonder grote kansen werd een voorzet van Kenneth Taylor door Davy Klaassen niet vol geraakt, waardoor de bal wél precies bij Brobbey belandde. De spits tikte van dichtbij binnen: 1-0.

Perez geeft aan blij te zijn dat Brobbey van de nul af is, maar de analist is duidelijk nog niet te spreken over de optredens in het algemeen van de Ajax-spits. Bovendien stelt de Deen dat Brobbey veel meer moet variëren in zijn acties.

“Als hij naar de internationale top wil, moet hij iets minder voorspelbaar worden”, zo begint Perez in het praatprogramma. “Het is nu echt alleen maar hangen tegen de tegenstander aan.”

“Ik zou willen dat hij af en toe ook bij de man begint, en daarna vertrekt. Hij moet af en toe weglopen. Hij heeft bijna geen ‘wegloopacties’. Het is allemaal tegen de opponent aanhangen.”

“Ik denk dat je er niet aan te pas komt als je dit in Engeland doet. Nu moet ik wel zeggen dat hij tegen Duitsland, in het directe duel met Jonathan Tah, ijzersterk was. Dit is té beperkend voor hem”, aldus Perez.