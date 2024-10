Kenneth Perez stoort zich aan Eredivisieclub: ‘Dat zijn echt minimumlijers’

Kenneth Perez heeft zich dit weekend wederom geïrriteerd aan PSV, zo laat hij weten bij Dit Was Het Weekend op ESPN. De analist noemt de Eindhovenaren ‘minimumlijers’, omdat ze elke week slechts het minimale doen om een overwinning binnen te slepen. Vorige week tegen Sparta (2-1 zege) ging het net aan goed, deze zaterdag won PSV slechts met 1-2 van tien spelers van AZ.

“PSV wordt ruimschoots kampioen”, beweert Perez. “Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar zij worden echt al minimumlijers, zoals Louis van Gaal zou zeggen. Dat zijn mensen die altijd nét op tijd kwamen, nét doen wat ze moesten doen, nét genoeg doen om iets te bereiken.”

“Ze spelen gisteren (zaterdag, red.) tegen tien man van AZ en ze doen echt het minimum van wat ze moesten doen om te winnen. Ik zou graag willen dat ze met wat meer flair spelen. En dan heb je ook nog het gedrag van de club, zoals dat van de trainer en Noa Lang”, irriteert Perez zich.

“PSV is te goed, ze hebben gewoon te veel goede spelers en daarom worden ze ook lachend kampioen”, gaat de Deen verder. “Maar ik hoop dat ze ook gaan beseffen: ‘we willen ook wat achterlaten dit seizoen. Ik wil echt een mooie kampioen zien”, spreekt hij hardop zijn verlangen uit.

“Het was echt wel knap van AZ dat ze zo lang in de wedstrijd bleven, daardoor werd het op het eind ook echt nog spannend”, haakt Kees Kwakman in. “Maar dat kwam ook wel weer door PSV, die dachten: ‘we hebben dinsdag nog een wedstrijd, we doen het allemaal nog even vijftig procent minder’. En dan is PSV ook niet zo goed.”

“PSV had niet echt grote kansen op 1-3 of meer. Dat bedoel ik met minimumlijers”, verklaart Perez. Kwakman denkt dat het teleurstellende spel van de Eindhovenaren voornamelijk te maken had met de afwezigheid van Jerdy Schouten in de tweede helft. De controlerende middenvelder moest zich noodgedwongen laten vervangen vanwege een blessure.

“Olivier Boscagli ging de tweede helft op het middenveld spelen. Ik weet niet wat die aan het doen was, maar die heeft gewoon vier keer de bal over de zijlijn geschoten. Schouten speelde natuurlijk geweldig de eerste helft, maar als je meest balvaste mensen dit soort ballen gaan geven, wordt het natuurlijk heel slecht”, wijst Kwakman Boscagli als zondebok aan.