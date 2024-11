Kenneth Perez snapt niks van uitspraak in interview na Feyenoord - AZ: 'Als ik dat tegen m'n kinderen zeg...'

AZ verloor zaterdagavond met 3-2 bij Feyenoord, en bleef daardoor voor het zevende duel op rij in alle competities zonder zege. Desondanks is Sven Mijnans wel trots op zijn ploeg, geeft hij na afloop van het duel aan bij ESPN.

“Ik denk dat we enorm hard gestreden hebben met elkaar”, begint Mijnans. “We hadden een heel goed plan in de eerste helft, waarbij we ze goed onder druk konden zetten. Daardoor twijfelden ze soms enorm.”

“We wonnen veel duels op het middenveld, waardoor we door konden voetballen. Daarna waren we de bal vaak iets te snel kwijt, waardoor we niet echt aan de bal lekker in de wedstrijd konden komen in de eerste helft. De spaarzame momenten dat je doorkomt, moet je verzilveren. Je weet dat je in De Kuip niet enorm veel kansen gaat krijgen, dus dan moet je daar gebruik van maken.”

De laatste zege van AZ was op 25 september, toen er met 3-2 werd gewonnen van IF Elfsborg. Daarna werd er verloren van FC Utrecht, Athletic Club, Fortuna Sittard, PSV, Tottenham Hotspur, gelijkgespeeld tegen Go Ahead Eagles en nu dus weer verloren van Feyenoord.

“Natuurlijk moet er wat gebeuren”, reageert Mijnans op de teleurstellende reeks van AZ. “We moeten gewoon enorm kritisch naar elkaar gaan kijken met z’n allen, maar vooral door blijven gaan met z’n allen.”

“Ik denk dat er vandaag echt een elftal stond, en we keihard gewerkt hebben. Dat was anders dan de weken hiervoor. Ik ben trots op het team. Maar de details moeten beter, want daardoor verlies je deze wedstrijd.”

Reactie Kenneth Perez

Na afloop van het interview met Mijnans wordt er teruggeschakeld naar de studio van De Eretribune, waar Kenneth Perez aan tafel zit als analist. Hij is kritisch op het gebruik van het woord ‘trots’ door Mijnans.

“Ik vind altijd dat ‘trots’… Je bent maar trots op alles. Het woord ‘trots’ vind ik best wel… Als ik trots op m’n kinderen ben, hebben ze echt iets… Wat zit er dan nog boven trots? Je hebt net zeven wedstrijden op rij niet gewonnen, waarvan vijf keer in de Eredivisie. Dan heb je wel hard gewerkt, maar dat is toch niet iets om trots op te zijn? Dat is het minimale”, aldus Perez.