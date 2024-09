Kenneth Perez richt pijlen op één Ajacied na 5-0 zege: 'Boring as hell'

Kenneth Perez is te spreken over het spel dat Ajax in de tweede helft op de mat heeft gelegd tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers liepen woensdagavond, met een man meer, uit naar een ruime 5-0 overwinning. Toch had Perez ook een puntje van kritiek.

Ajax had werkelijk geen kind aan Fortuna, dat tot overmaat van ramp ook nog met een man minder speelde door een rode kaart van Rodrigo Guth. Door goals van Kenneth Taylor, Bertrand Traoré, Youri Baas, Devyne Rensch en Chuba Akpom werd het 5-0 in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik vond Ajax heel goed spelen in de tweede helft", begint Perez positief bij ESPN. "Ze wisselden goed af tussen voorzetten en steekpasses. Ik vond ze echt goed spelen. Een goede zet van Farioli ook om Branco van den Boomen in de ploeg te brengen."

Een andere middenvelder kan Perez niet bekoren. "Henderson is boring as hell. Daar gebeurt gewoon he-le-maal niks. Bij Van den Boomen zie je dat hij continu zoekt naar oplossingen. Dat had deze wedstrijd nodig tegen tien man."

Klaassen Man of the Match

De teruggekeerde Davy Klaassen werd bij zijn rentree uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. "Of ik daarvan kan genieten? Ik vind wel dat je eerst moet presteren, daarna kijken we verder", aldus Perez. "Hij heeft wel het een en ander gepresteerd hier, maar het afgelopen jaar bijna niet gespeeld."

Perez denkt dat Klaassen 'wel lekker kan meevoetballen' bij Ajax. "Als je presteert, is het hartstikke mooi. Hij viel heel goed in en zag er fit uit, dus dat is prima."

Voor Wout Weghorst, die debuteerde in het shirt van Ajax, was het een stuk lastiger, zag ook Perez. "Het is irritant om in te vallen in zo'n wedstrijd, er is bijna geen ruimte. De bal moet dan toevallig een keer goed vallen Dat gebeurde niet. Maar er komen nog genoeg wedstrijden aan."