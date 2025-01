Kenneth Perez geniet ontzettend: 'Hoe hij voetbalt, dat is echt pure kunst!'

Kenneth Perez heeft zondag genoten van de Nederlandse inbreng in de Premier League-kraker tussen Liverpool en Manchester United (2-2). De analist van ESPN vertelt er bij zijn terugkeer op televisie over in de talkshow Voetbalpraat.

Perez mag traditiegetrouw het woord openen in de talkshow op maandagavond. "We hebben vaak de discussie over Nederlandse spelers die naar het buitenland gaan", leidt de oud-middenvelder zijn verhaal in. "De meesten vergaat het niet heel goed. Sommigen komen helemaal niet aan spelen toe, anderen worden een beetje wisselspeler."

In dat kader vond Perez de wedstrijd van een dag eerder tussen Liverpool en Manchester United extra interessant. "Het vervult me met blijdschap dat bij Liverpool drie Nederlandse spelers meedoen die gewoon bepalend zijn bij een absolute topclub. Daar word je blij van als Nederlands voetballiefhebber."

Perez beschouwt Virgil van Dijk als 'de absolute koning van dit elftal'. "En Ryan Gravenberch, dat vind ik een kunstenaar. Ik vind het kunst hoe hij voetbalt, hoe hij wegdraait. En dan heb je ook nog Cody Gakpo, die onderweg is om een ongelooflijk goede speler te worden, een belangrijke speler voor Liverpool, à la Luis Díaz."

Volgens Perez is het in het huidige voetbal bijna onmogelijk om vanuit de Eredivisie direct de stap naar de Premier League-top te maken. "Van Dijk heeft het gehaald via een tussenstap naar Schotland (Celtic, red.) en daarna Southampton. Gravenberch heeft er drie jaar over gedaan bij meerdere topclubs."

Gravenberch werd in 2022 door Ajax verkocht aan Bayern München. Na een moeizaam seizoen besloot de Duitse topclub om de nu 22-jarige middenvelder door te verkopen aan Liverpool. In zijn eerste seizoen onder Jürgen Klopp speelde Gravenberch lang niet alles, maar sinds Arne Slot de scepter zwaait op Anfield is hij vaste basisspeler. "Alles valt momenteel samen bij Gravenberch, echt fantastisch!", zegt Perez.