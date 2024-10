Kenneth Perez deelt onvoldoende uit aan PSV: 'Dat vind ik héél zwak'

Kenneth Perez vindt het onbegrijpelijk dat PSV in beroep gaat tegen de wedstrijd schorsing die trainer Peter Bosz kreeg voorgesteld door de openbaar aanklager van de KNVB. De coach kreeg de sanctie uitgedeeld voor zijn felle kritiek op scheidsrechter Danny Makkelie na afloop van PSV - Sparta Rotterdam (2-1).

''Weet je wat ik ook niet begrijp? De woorden van Marcel Brands. Over dat we zo niet met scheidsrechters moeten omgaan. Dat is dus niks waard'', is Perez in Voetbalpraat kritisch op de algemeen directeur van PSV.

''Als je in beroep gaat tegen één wedstrijd schorsing, terwijl Brands zegt dat we zo niet met scheidsrechters omgaan en dit niet onze manier van doen is, dan zijn je woorden ook alleen maar voor de bühne'', is de oud-speler van de Eindhovenaren teleurgesteld in zijn voormalig werkgever.

''Dan moet je dit toch ook gewoon accepteren en zeggen: 'Oké, wij staan er ook niet achter en vinden het ook niet netjes. Dus we accepteren die ene wedstrijd schorsing'. Nee, ze gaan in beroep. Dat vind ik héél zwak.'' Mocht Bosz daadwerkelijk worden geschorst, dan mist hij het uitduel van PSV met AZ van aanstaande zaterdag.

''Als je na de wedstrijd (tegen Sparta, red.) zegt dat we het zo allemaal niet moeten doen, dan vind ik dat je het moet accepteren'', zet Perez zijn mening nog eens kracht bij. ''Je moet eigenlijk de consequenties accepteren'', is Kees Kwakman het eens met zijn tafelgenoot.

Bosz zei vorige week bij ESPN dat hij Makkelie 'helemaal niks' vindt. De oefenmeester van PSV vond het onbegrijpelijk dat de arbiter de bal niet op de stip legde na een vermeende overtreding op Johan Bakayoko in het strafschopgebied van Sparta.

De aanklager betaald voetbal van de KNVB wil Bosz na diens pittige uitsprake voor één duel schorsen. Het hoger beroep van PSV wordt aanstaande donderdag behandeld. Bosz hoort dan of hij tegen AZ op de bank mag zitten.