Kenneth Perez analyseert Ajax - PSV: 'Het lijkt wel alsof hij wil laten zien dat hij daar écht niet wil spelen'

Kenneth Perez is allesbehalve onder de indruk van de eerste helft die PSV zaterdagavond speelt tegen Ajax. De Eindhovenaren kwamen nog wel op voorsprong in de Johan Cruijff ArenA, maar vlak voor rust werd het via Davy Klaassen gelijk. 1-1 is derhalve de ruststand.

“Ik vind dat Ajax op voorsprong had moeten staan”, begint Perez zijn rustanalyse bij ESPN. “Ajax is de betere. Misschien wel zelfs de veel betere.”

“PSV oogt ongeorganiseerd, niet echt energiek. Peter Bosz zei vooraf dat hij wil dat het elftal op alle plekken geconcentreerd is. Maar ik vind ze heel laconiek.”

Eén speler licht Perez daarbij uit. “Tillman… Het lijkt wel alsof hij wil laten zien dat hij écht niet op zes wil spelen.” Daarmee doelt de analist op eerdere uitspraken waarin Tillman liet doorschemeren niet zo te genieten van zijn positie als controlerende middenvelder.

“Wat Ajax heel goed deed, is dat ze heel dynamisch in de opbouw zijn. Of Henderson kwam in de bal, of Baas ging naar het middenveld.”

“Heel dynamisch, veel beweging. Gewoon goed. Ik denk dat ze heel ontevreden moeten zijn met 1-1.”

PSV kwam nog wel op voorsprong via De Jong, die raak kopte uit een corner. “Een stilstaand moment waar natuurlijk Luuk de Jong goud waard is voor PSV. Hoe ze anders aan een goal moesten komen in de eerste helft… Ik zou het niet weten”, besluit Perez.