Kees van Wonderen zet indrukwekkende reeks met Schalke 04 voort

Schalke 04 heeft de stijgende lijn te pakken. De ploeg van trainer Kees van Wonderen was zaterdagmiddag met 3-1 te sterk voor FC Nürnberg en is nu al voor het vijfde duel op rij ongeslagen. Moussa Sylla, ex-FC Utrecht, was zaterdag de grote man met twee treffers. Schalke staat dankzij zijn goede reeks negen punten boven de streep, en acht punten onder plek drie. De nummer drie gaat aan het einde van het seizoen de promotie-play-offs in.

De score werd in de zevende minuut geopend door Kenan Karaman. De Turk tikte een voorzet van Tobias Mohr behendig in de verre hoek: 1-0. Schalke drukte door en kwam na een kwartier zelfs op 2-0. Een slim passje van Anton-Leander Donkor werd op waarde geschat door Sylla, die afwerkte in de korte hoek.

Nürnberg gaf echter niet en wist al snel de aansluitingstreffer te produceren. Stefanos Tzimas profiteerde optimaal van de slapende Schalke-defensie en kopte van dichtbij binnen.

Grote gevolgen had dat doelpunt niet voor Schalke. Sylla, die afgelopen zomer voor 2,5 miljoen euro overkwam van het Franse Pau FC, maakte vlak voor rust zijn dertiende seizoenstreffer. De Malinees kopte een afgemeten voorzet van Mohr binnen: 3-1.

Na rust werd er niet meer gescoord in de Veltins Arena. Zodoende hoeft Schalke voorlopig niet aan degradatie te denken. De ongeslagen reeks begon op 6 december vorig jaar, toen SC Paderborn met 2-4 geklopt werd. Nadien bleef Schalke ook tegen Fortuna Düsseldorf (1-1), Elversberg (1-4), Eintracht Braunschweig (0-0) en dus ook Nürnberg ongeslagen.