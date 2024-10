Kees van Wonderen noemt naast Mohamed Ihattaren 3 spelers die qua talent op niveau Ryan Gravenberch en Jurriën Timber zaten

Kees van Wonderen is trots op de ontwikkeling van Jurriën Timber, Ryan Gravenberch, Quinten Timber en Brian Brobbey. Dat zegt hun voormalig jeugdtrainer in gesprek met Valentijn Driessen van De Telegraaf. Ook had Van Wonderen van vier andere spelers hoge verwachtingen.

Hoewel Jurriën Timber deze interlandperiode moet missen wegens een blessure, lijkt het erop dat het viertal de komende jaren deel gaat uitmaken van het Nederlands elftal. In 2018 was Van Wonderen trainer van de vier internationals, toen Nederland Onder 17 beslag legde op het Europees kampioenschap in Engeland.

Van Wonderen had destijds een bijzonder talentvolle lichting onder zijn hoede. “Of ik toen al zag dat deze vier Oranje zouden gaan halen? Qua talent kan ik ’ja’ zeggen, want ze waren extreem getalenteerd, maar jongens van zeventien jaar komen daarna nog zoveel tegen dat je zo’n doorbraak nooit kan voorspellen.”

De momenteel clubloze trainer somt een aantal talenten op die hij ook hoog had zitten. “Zie Mohammed Ihattaren, een bovengemiddelde, supergoede speler, zelfs een jaar jonger toen, die de stap niet heeft gezet. Of nog niet.”

Van Wonderen gaat verder. “Wouter Burger, de spil van het elftal van wie ik verwachtte dat hij een voorname rol zou gaan spelen bij Feyenoord, maar via Zwitserland bij Stoke City terecht kwam.”

Dan noemt hij een speler die uit beeld is geraakt. “Aanvoerder Daishawn Redan, een leider en een geweldige spits. Hij speelt nu bij Venezia in Italië.” Redan slaagde er niet in door te breken bij Chelsea en lijkt zich nu op te maken voor een interlandcarrière namens Suriname.

Tot slot noemt Van Wonderen buitenspeler Crysencio Summerville. “In Nederland dreigde hij weg te zakken. Bij Leeds United vond hij de weg omhoog, maakte een toptransfer naar West Ham United en zat in september in de voorselectie van Oranje.”