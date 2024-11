Kees van Wonderen heeft eerste punt als trainer van Schalke 04 binnen

Kees van Wonderen heeft zijn eerste punt gepakt als trainer van Schalke 04. Die Königsblauen speelden vrijdagavond op bezoek bij FC Ulm doelpuntloos gelijk: 0-0. Het punt is vooralsnog niet veel waard in de strijd om lijfsbehoud.

Bijzonderheden:

Er gebeurde lange tijd weinig tussen de nummer 15 en 16 van de tweede Bundesliga. In de eerste helft raakte Maurice Krattenmacher namens de thuisploeg de lat, terwijl Schalke ook enkele kleine kansjes creëerde. Krattenmacher was in de tweede helft ook nog enkele keren dicht bij de openingstreffer, maar doelman Justin Heekeren hield zijn ploeg op de been.

Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd wisselde Van Wonderen aanvallend en bracht hij voormalig Ajacied Amin Younes binnen de lijnen. De kleine buitenspeler kreeg in de slotfase nog een grote kans om zijn ploeg naar de overwinning te schieten, maar zag zijn inzet door de doelman gekeerd worden.

Met het punt blijft Schalke onderin de tweede Bundesliga bivakkeren. De ploeg van Van Wonderen heeft slechts negen punten uit elf wedstrijden en staat daarmee op plaats 16. Volgende week neemt Schalke het in eigen huis op tegen hekkensluiter Regensburg.