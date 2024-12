Kees Luijckx ziet Feyenoord niet als eindstation: 'Hij gaat nog wel een stapje maken'

Kees Luijckx is zeer gecharmeerd van Hwang In-beom. De analist spreekt zaterdag in De Eretribune de verwachting uit dat de middenvelder Feyenoord op termijn inruilt voor een club in een grote Europese competitie.

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt aan Luijckx wie zijn favoriete speler is in de selectie van Feyenoord. ''Ja, Hwang'', luidt het duidelijke antwoord van de oud-verdediger.

''Ik ben ook heel erg fan van Quinten Timber, maar ik vind dat Hwang een bijzondere aankoop is geweest. Hij is 28 jaar oud, dan weet je als directie dat hij direct impact moet hebben.''

''Dat is toch altijd een risicootje, want je weet het niet. Maar dat heeft Feyenoord natuurlijl wel afgekaderd. Hij zat in Belgrado bij een tumultueuze club, maar ze wisten dat hij Feyenoord wel aan zou kunnen'', verwijst Luijckx naar de afgelopen transferzomer.

Luijckx verwacht niet dat Feyenoord het eindstation zal zijn van Hwang. ''Hij gaat denk ik nog wel een stapje maken na Feyenoord.''

De analist uit Noord-Holland stipt tot slot een verbeterpunt aan in het spel van de Zuid-Koreaanse Feyenoorder. ''In het begin dacht ik: Wat is zijn zwakte? Maar dat is zijn snelheid.''

Van Gangelen springt direct in de bres voor Hwang. ''Niet zo heel snelle spelers zijn vaak snelle denkers. Dus dat komt wel goed bij Hwang.''