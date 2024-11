Kees Luijckx vraagt aandacht voor kopstoot bij Feyenoord: 'Heb je dat gezien?

Zépiqueno Redmond deelde in de eerste helft van Feyenoord - Fortuna Sittard een beetje ongelukkig kopstoot uit, maar dat is scheidsrechter Jannick van der Laan en zijn assistenten blijkbaar ontgaan. Analist Kees Luijckx vraagt in de rustanalyse in De Eretribune aandacht voor de opmerkelijke actie van de Feyenoord-aanvaller, die geen kwade intenties leek te hebben.

''Hij heeft nog niet veel ballen gekregen'', zo oordeelt Karim Elhmadi als Redmond ter sprake komt in de rust van de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen het stugge Fortuna.

''Heb je de kopstoot gezien die hij gaf?'', wil Luijckx weten van zijn tafelgenoten. ''Daar moet je mee oppassen, wilde je zeggen'', reageert presentator Jan Joost van Gangelen direct. ''Nou, ik weet niet wie hem kreeg'', houdt Luijckx de discussie gaande.

Uit de beelden lijkt het dat Redmond niet bewust een kopstoot geeft, maar in het strafschopgebied van Fortuna een kopduel probeert te winnen van tegenstander Ryan Fosso, die zichtbaar veel pijn heeft na de actie van de Feyenoorder, maar de wedstrijd wél kan vervolgen.

Hadj Moussa

Feyenoord staat bij rust met 0-1 achter tegen Fortuna en heeft het moeilijk met de stugge Limburgers. Spaarzaam lichtpuntje is wederom Anis Hadj Moussa, die midweeks nog scoorde tegen Manchester City in de Champions League.

''Hij heeft nog wel een paar goede acties'', aldus El Ahmadi. ''Verreweg de meest bedrijvige'', is Van Gangelen het roerend eens met de analist.

''Moussa is nu het mannetje, hij heeft het op zijn heupen'', laat Van Gangelen tot slot merken dat hij behoorlijk gecharmeerd is van de vleugelaanvaller van Feyenoord.