Kees Luijckx vindt dat PSV één speler te makkelijk heeft laten gaan

PSV had André Ramalho moeten houden, zo oordeelt Kees Luijckx in Voetbalpraat. In de optiek van de analist had de transfervrij naar Corinthians vertrokken centrumverdediger zeker nog een rol kunnen spelen bij de regerend kampioen uit Eindhoven, waar het onrustig lijkt te zijn.

Jordan Teze koos voor een toptransfer naar AS Monaco, terwijl Brighton & Hove Albion serieus in de markt is voor Olivier Boscagli. Daarnaast aast Walter Benítez nog steeds op een transfer richting Atlético Madrid.

''Ramalho is een speler die zich straks, als een team zich heeft gevormd, na 1 september gewoon weer voegt op de bank en nooit klaagt'', zegt Luijckx over de voormalig PSV-verdediger in het praatprogramma van ESPN.

''Hij is niet de verlosser, maar als je hem kon houden, dan had hij nu gewoon zijn ding gedaan. Dan kun je gasten als Teze en Boscagli wat makkelijker van de hand doen, want nu kan je het bijna niet'', legt de analist de vinger op de zere plek bij PSV.

Kees Kwakman is het niet helemaal eens met de stelling van zijn collega. ''Daar hebben ze in principe Flamingo voor gehaald. Daar kun je natuurlijk een discussie over hebben qua kwaliteit, maar op dit moment nog niet.''

''Ramalho was in heel veel wedstrijden de zwakke schakel. Ook in topwedstrijden, dat ze zeiden: 'Geef de bal maar aan Ramalho'. Maar ze zijn wel kampioen met hem geworden. En hij heeft daar echt een aandeel in gehad'', wijkt Luijckx niet van zijn mening af.

''Maar Ramalho wilde wel heel graag weg'', haakt presentator Jan Joost van Gangelen in. ''Omdat hij zich nooit onvoorwaardelijk basiskracht heeft gevoeld. Er was altijd toch een beetje kritiek. En hij was vaak de lul als het om voetbal ging, en dan kwam Schouten achterin te spelen.''