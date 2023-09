Kees Luijckx: ‘Ik zag hem zitten op de bank bij PSV, hij was niet blij hoor’

Zaterdag, 16 september 2023 om 22:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:57

PSV won zaterdagavond in eigen huis overtuigend met 4-0 van NEC. Hirving Lozano maakte met een invalbeurt na rust na vier jaar afwezigheid officieel zijn rentree in dienst van PSV. Desondanks deelde volgens Kees Luijckx niet iedereen mee in de feestvreugde. De analist van ESPN zag Yorbe Vertessen balend op de bank zitten.

Vertessen maakte tijdens eerste drie competitieduels van PSV telkens minuten onder Peter Bosz. De trainer hield de Belgische aanvaller tegen NEC echter de volledige wedstrijd op de bank en koos er vroeg in de tweede helft voor om de geblesseerde Noa Lang te vervangen door Lozano. De Mexicaan, die op Deadline Day terugkeerde bij PSV, wist tijdens zijn invalbeurt verre van te imponeren.

“Ik zag Vertessen op de bank zitten, die was niet blij”, zegt Luijckx na afloop van het duel bij De Eretribune. “De invallers bij PSV hebben überhaupt niet onwijs veel verschil gemaakt, vond ik. Maar Lozano was niet heel spraakmakend of opvallend tijdens zijn invalbeurt. Dat hij mag invallen, is het voordeel van een speler met een flinke status die gewoon voorrang krijgt in de pikorde.”

De analist vindt het terecht dat Lozano mocht invallen, maar heeft wel te doen met Vertessen.“Hij heeft het heel goed gedaan en deed precies wat de trainer van hem verlangt. Hij wordt nu gewoon aan de kant geschoven. Je moet je voorstellen dat je trainer bent en aan Vertessen uitlegt wat zijn rol is en dan zie je vervolgens dat hij die perfect heeft ingevuld.” De aanvaller kwam dit seizoen tot nog toe tot 127 speelminuten in de Eredivisie, waarin hij goed was voor 2 goals.

Karim El Ahmadi, eveneens aanwezig bij de uitzending van De Eretribune, denkt dat Vertessen een speler is die niet veel zal klagen. “Maar ik denk dat hij hier nu wel even ziek van is”, reageert Luijckx. Vertessen werd tijdens de slotdagen van de zomerse transferwindow nog in verband gebracht met een (tijdelijk) vertrek bij PSV, maar bleef uiteindelijk in Eindhoven. “Misschien had hij nog naar Twente gekund. Ik weet niet hoe dat precies is gelopen, maar nu met terugwerkende kracht was hij daar waarschijnlijk graag heengegaan”, aldus Luijckx.