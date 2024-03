Kees Luijckx doet pikante uitspraak over ‘knollenveld’ van Almere City

Het veld in het Yanmar Stadion van Almere City FC is zaterdagavond onderwerp van gesprek in De Eretribune. Presentator Jan Joost van Gangelen vindt de ondergrond helemaal niets en rept zelfs over een 'kloteveld'. Almere City pakte in eigen huis overigens een verdienstelijk punt tegen FC Utrecht (1-1).

Utrecht-aanvoerder Nick Viergever doet na afloop zijn beklag bij ESPN. "Ik weet niet of je het gezien hebt… In het begin lijkt het allemaal heel aardig, maar hier valt echt niet op te voetballen. De bal hobbelt alle kanten op, dan heb je steeds net te veel tijd nodig."

Reacties in studio

In de studio vanis begrip voor de irritatie bij Viergever. Van Gangelen opent de discussie door de term 'kloteveld' te bezigen. Journalist Sjoerd Mossou kan daar een heel eind in meegaan. "Niemand vindt het leuk om daar te voetballen."

"Het is natuurlijk ook geen Bernabéu. Het waait er en van het veld word je gewoon chagrijnig. Maar waarom zou Almere City ook een biljartlaken aanleggen? Het is ook geen knollenveld, als je het zo ziet", wil Mossou de club uit Almere ook weer niet te hard aanpakken.

Tafelgenoot Kees Luijckx is het oneens met Mossou. "Het is wel een knollenveld, hoor. Er rolt geen bal normaal." Mossou denkt niet dat Almere City het veld bewust slecht onderhoudt, maar Luijckx heeft zo zijn twijfels. "Ik zou het niet uitsluiten."

Ali Boussaboun ziet dat de slechte grasmat in het voordeel is van Almere City. "Als er een biljartlaken ligt, dan gaat het in hun nadeel werken", concludeert de oud-aanvaller van onder meer ADO Den Haag en Feyenoord.

"Of Almere het veld bewust slecht houdt? Dat zou kunnen. En als dat al zo is, dan is dat wel heel slim. Almere heeft er geen last van, maar hier kun je ook gewoon geen positiespel op spelen", benadrukt Boussaboun dat het lastig is voor bezoekende clubs om tegen Almere City uit te komen.

