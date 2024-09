Kees Kwakman: 'Leuk dat Ihattaren er weer is, maar om eerlijk te zijn...'

Mohamed Ihattaren is terug in de Eredivisie. Zondag maakte de aanvaller van RKC Waalwijk voor het eerst sinds 6 mei 2022 minuten in het profvoetbal: toen speelde Ihattaren met Jong Ajax gelijk tegen De Graafschap (1-1). Kees Kwakman laat voor de camera van ESPN weten wat hij vindt van de tien minuten die Ihattaren op de mat legde tegen Ajax.

In de tachtigste minuut kwam Ihattaren onder luid gejuich vanaf de tribunes in Waalwijk binnen de lijnen voor Chris Lokesa. De 22-jarige linkspoot zelf gaf al aan erg blij te zijn met zijn rentree en ook Kwakman geniet van zijn terugkeer.

Wel beseft ook de analyticus dat Ihattaren nog lang niet op het punt is waar hij zou moeten zijn. “Of Ihattaren in de tien minuten tegen Ajax iets heeft laten zijn van de Ihattaren die we van ‘vroeger’ kenden? Nee”, zegt Kwakman eerlijk.

“Het is leuk om die jongen weer te zien lachen in gesprek met Hans Kraay junior. Hij zegt ook goede dingen en hij is kritisch op zichzelf. Hij zegt de juiste dingen.”

“Kijk, er moeten echt nog wel wat kilootjes af. Daar moeten we eerlijk in zijn. Het zag er niet uit alsof hij heel fit is, maar dat kan ook niet. Daar moet nog even wat gebeuren.”

“Het voetballen wordt natuurlijk ook makkelijker als hij weer fit is. Het is een langetermijnproject voor RKC om hem voor de winterstop fit te krijgen. Het duurt gewoon nog even voordat hij negentig minuten kan vlammen.”

“We hopen natuurlijk wel dat deze jongen het plezier weer helemaal terug kan krijgen”, besluit Kwakman. “Hopelijk kan hij snel zijn oude vorm weer laten zien, want het was een heerlijke voetballer. Leuk om te zien.”