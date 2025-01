Kees Kwakman stoort zich aan nieuwe trend in Eredivisie: 'Dit is toch ernstig? Zullen we daar even mee stoppen?'

Kees Kwakman snapt er niets van dat meerdere Eredivisie-clubs ervoor kiezen om een wisselspeler tijdens een wedstrijd een warming-up aan de zijlijn te laten doen met behulp van een trainer. Tijdens FC Groningen - sc Heerenveen was te zien dat Marvin Peersman begeleidt werd tijdens een warming-up, en Kwakman vindt dat ‘ernstig’.

Wisselspelers die tijdens een wedstrijd kans maken om in te vallen, doen vlak voor hun mogelijke invalbeurt doorgaans een warming-up aan de zijlijn. Zaterdagavond tijdens de eerste helft van Groningen - Heerenveen was te zien dat ook Peersman zo’n warming-up deed.

Daarbij kreeg de 33-jarige verdediger hulp van een trainer. Die deed de verschillende onderdelen van de warming-up voor aan Peersman.

Tijdens De Eretribune op ESPN worden die beelden getoond. “Dit ook…”, begint Kwakman zichtbaar geërgerd. “Gertjan Verbeek steunt me hierin. Dat mannetje erbij. Dit is bij alle clubs overigens, hè.”

“Dit is toch ernstig? Zullen we daar ook even mee stoppen? Dat is gewoon sinds een jaar of twee, denk ik. Daar is iemand mee begonnen, en iedereen doet dat nu.”

“Peersman is al 33, die voetbalt al vanaf z’n vijfde. Die kan niet zelf een warming-up doen”, is Kwakman sarcastisch. “Je moet die jongens ook gewoon een beetje verantwoording geven.”

Marciano Vink is het met zijn collega eens. “Dit is belachelijk. Ik kan dit begrijpen als je met vijf jongens in de hoek staat. Want dan gaan er twee hangen en de wedstrijd kijken. Dan snap ik het. Maar dit is een-op-een.”