Kees Kwakman pleit direct voor een wissel tijdens Spanje - Duitsland: ‘Man, man’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor analist Kees Kwakman die zijn onvrede uit over scheidsrechter Anthony Taylor.

In de openingsfase van de kwartfinale op het EK tussen Spanje en Duitsland uit Kwakman direct zijn onvrede over Taylor. De arbiter liet twee overtreding van de Duitsers onbestraft, terwijl de tackles op Lamine Yamal en Pedri ogenschijnlijk fors waren. Pedri, die hard op de knie werd geraakt door Toni Kroos, moest zelfs al acht minuten vervangen worden door Dani Olmo.

“Kom maar ff wisselen Taylortje. Man man deze scheids”, schrijft Kwakman op X. Na zijn bericht volgden overigens wel spoedig gele kaarten, onder meer voor Antonio Rüdiger en Robin Le Normand. Beiden missen een eventuele halve finale.

Kom maar ff wisselen Taylortje. Man man deze scheids. #duispa — Kees Kwakman (@keeskwakman14) July 5, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties